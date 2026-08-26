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Gündem İşgalci rejimden Hollanda'ya darbe: Sınır dışı edilecekler!
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İşgalci rejimden Hollanda'ya darbe: Sınır dışı edilecekler!

Yeniakit Publisher
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İşgalci rejimden Hollanda'ya darbe: Sınır dışı edilecekler!

Hollanda'nın işgal altındaki Filistin topraklarından gelen ürünlere yönelik ticaret yasağı kararı, Tel Aviv yönetimini harekete geçirdi. İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kiryat Gat'taki Gazze Uluslararası Destek Merkezi'nde görev yapan Hollandalı temsilcilerin bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini açıkladı.

İşgal rejimi ile Hollanda arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyuta taşındı. Hollanda hükümetinin Tel Aviv yönetimine yönelik peş peşe attığı adımların ardından işgal rejimi misilleme kararı aldı.

HOLLANDA'NIN KARARI TEL AVİV'İ KIZDIRDI

İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hollanda hükümetinin son dönemde aldığı kararları hedef alan bir açıklama yaptı.

Saar, Hollanda'nın Batı Şeria, Kudüs ve Golan Tepeleri'ndeki yerleşimlerden gelen ürünlerin ticaretini yasaklayan düzenlemeyi onaylamasına tepki gösterdi.

Önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, Tel Aviv ile Amsterdam arasındaki gerilimin daha da tırmanmasına neden oldu.

HOLLANDA TEMSİLCİLERİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Tel Aviv yönetimi, Hollanda'nın kararına karşı misilleme olarak Kiryat Gat'ta bulunan Gazze Uluslararası Destek Merkezi'nde görevli Hollandalı temsilcileri hedef aldı.

Saar, Hollandalı yetkililere resmi bildirim yapıldığını ve temsilcilerin bir hafta içerisinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurdu.

Böylece iki ülke arasında bir süredir devam eden siyasi gerilim doğrudan diplomatik temsilcileri etkileyen bir krize dönüştü.

SAAR'DAN HOLLANDA'YA SUÇLAMA

Saar açıklamasında Hollanda hükümetini de hedef alarak, Amsterdam yönetiminin izlediği politikaların ülkedeki antisemitizm ve boykot hareketlerini körüklediğini öne sürdü.

Hollanda'nın Tel Aviv yönetimine yönelik politikalarının karşılıksız bırakılmayacağını savunan Saar'ın açıklaması, iki ülke arasındaki krizin önümüzdeki dönemde daha da büyüyebileceğinin işareti olarak değerlendirildi.

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