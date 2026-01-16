  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Resmen açıklandı: İşte Cenk Tosun'un yeni takımı!

Resmen açıklandı: İşte Cenk Tosun'un yeni takımı!

Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ile yollarını ayıran santrfor Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Şimdi hazırım. Kasımpaşa'dayım." başlığıyla Cenk Tosun'un lacivert-beyazlı formayla videosu paylaşıldı.

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren 34 yaşındaki santrfor, 7 resmi müsabakada toplamda 72 dakika süre bulurken skor katkısı veremedi.

