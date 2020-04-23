Renault Trucks, Fransa'daki fabrikalarını yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Renault Trucks, fabrikalarının kademeli ve güvenli bir şekilde yeniden faaliyete başlaması için hazırlanıyor.



Renault Trucks açıklamasına göre, 18 Mart'tan bu yana Fransa'daki fabrikalarında üretime ara veren Renault Trucks, karantina ve kısıtlama uygulamalarının başlangıcından bu yana üretimdeki geçici kesintiye rağmen özellikle yedek parça tedariki ve araç bakım-onarım hizmetlerine devam etti.

Ayrıca, toplum yaşamının sürekliliği açısından öneme sahip temel ihtiyaçlar, ilaç ve gıdaların taşınması gibi faaliyetlerin sürdürülmesine destek oldu.



Renault Trucks, üretim faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere gerekli hazırlıkları yapıyor. Fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi kademeli olarak gerçekleşecek ve 23 Nisan 2020'de Venissieux motor fabrikası ile başlayacak.

Diğer Renault Trucks fabrikaları da (Bourg-en-Bresse ve Blainville-sur-Orne montaj fabrikaları) gelecek haftalarda, normal kapasitelerinin yüzde 25 seviyesinde yeniden çalışmaya başlayacak.

Faaliyetler, yavaş adımlarla yeniden başlayacak ve müşterilerin taleplerine, tedarikçilerin bu süreçteki kapasitesine ve diğer Volvo grubu fabrikaları ile olan senkronizasyona bağlı olarak birkaç haftaya yayılarak artırılacak.



Endüstriyel faaliyetlerin yeniden başlaması, her tesise özel olarak uyarlanan sağlık protokollerinin uygulanmasına bağlı olacak.

Soyunma odasından iş istasyonuna kadar çalışanların bulunduğu tüm alanlar, şirket hekimleri tarafından değerlendirildi ve virüs ile her tür temas riskinin ortadan kaldırılması hedeflendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, üretim faaliyetlerinin sadece sağlık koşullarının kusursuz olması durumunda yeniden başlayacağını belirterek, "Bundan taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla kademeli bir yeniden başlangıç planlıyoruz. İlk dönemde üretim artışından önce sağlık protokollerinin yanı sıra tedarikçi ve lojistik zincirini test edeceğiz. Sektörümüzün yeniden faaliyete geçmesini desteklemek, bizim sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.