Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan yeni yönetim kurulu

İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı için yeni yönetim kurulu oluşturulacak. Kurula, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard başkanlık yapacak.

İttifaktan yapılan açıklamaya göre, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard'ın başkanlık edeceği yeni yönetim kurulunda, Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Hiroto Saikawa, Renault Üst Yöneticisi (CEO) Thierry Bollore ve Mitsubishi Motors Üst Yöneticisi (CEO) Osamu Masuko da yer alacak

İttifakın yeni Yönetim Kurulu, Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors arasındaki operasyonel iş birliğine liderlik ederken üç şirketin hissedarları ve çalışanları için değer yaratmak üzere çalışacak.



Yeni yönetim kurulu, Renault-Nissan BV ve Nissan Mitsubishi BV yerine, Renault, Nissan ve Mitsubishi İttifakı'nın operasyonlarından ve yönetiminden sorumlu tek organ olacak. Böylelikle bu kurul, ittifakın yeni başlangıcının yüzü ve öncüsü olacak.



İttifakın yeni gelişim döneminin temellerini atacak olan yeni yönetim kurulunda operasyon kararları fikir birliğiyle alınacak, böylelikle ortaklığın "kazan-kazan" yaklaşımı daha da gelişecek.

Nihai sözleşme ittifakın yıl dönümünde imzalanacak. Yeni kurul, Paris veya Tokyo'da her ay toplanmayı, hissedarlarını düzenli olarak önemli değer inisiyatifleri ve kazanımları hakkında bilgilendirmeyi planlıyor. İttifakın yeni Yönetim Kurulu, üç otomotiv şirketinin değerini artırmaya yönelik öneri ve yeni yöntemler oluşturmak için projeler geliştirilmesini amaçlıyor.



İttifak Yönetim Kurulu'nun kurulmasıyla, Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors şirketlerinin bir arada hareket ederek, hızla değişen ve son derece rekabetçi olan küresel otomotiv pazarının lideri olmaları amaçlanıyor. Nissan, Renault, Mitsubishi Motors şirketlerinin çalışanlarının bağlılığı ve Daimler ile gerçekleştirilen son derece yapıcı iş birliği sayesinde, İttifak Yönetim Kurulu ilgili tüm paydaşlar için kazanç sağlamaya devam edecek.



