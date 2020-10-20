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Spor Renato Sanches'ten Burak Yılmaz'a bomba benzetme
Spor

Renato Sanches'ten Burak Yılmaz'a bomba benzetme

Lille'in yıldız ismi Renato Sanches, 35 yaşındaki Burak YIlmaz'ı "makine" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:35:00 -
Renato Sanches'ten Burak Yılmaz'a bomba benzetme

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille harika bir performans sergileyen 35 yaşındaki Burak Yılmaz'a takım arkadaşı Renato Sanches de övgü dolu sözler kullandı. Burak Yılmaz'ın Lille'e başka bir hava kattığını ifade eden Sanches, "Burak Yılmaz, 35 yaşında ama harika bir performans sergiliyor; çok çalışıyor ve adeta bir makine gibi" dedi.

Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken, tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3. golünü attı ve Fransa Ligi'ne çabuk ısındı. Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.

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Yorumlar

Fatih

Makine görmesek bize yutturacaklar.
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