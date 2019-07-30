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Rektum kanseri nedir? Rektum kanseri tedavisi nasıldır?

Rektum, kolon yani kalın bağırsağı anüse bağlayan son kısımdır. Rektum kalın bağırsağın yaklaşık olarak son 12-15 cm’lik kısmıdır. Rektumun ana görevi vücuttan atılacak dışkıyı saklamaktır. Peki rektum kanseri nedir? Rektum kanseri tedavisi nasıldır? İşte rektum kanseri hakkında detaylar...

30 Temmuz 2019 Salı 17:56
Rektum kanseri nedir? Rektum kanseri tedavisi nasıldır?

Rektum, kolon yani kalın bağırsağı anüse bağlayan son kısımdır. Rektum kalın bağırsağın yaklaşık olarak son 12-15 cm’lik kısmıdır. Rektumun ana görevi vücuttan atılacak dışkıyı saklamaktır. Peki rektum kanseri nedir? Rektum kanseri tedavisi nasıldır? İşte rektum kanseri hakkında detaylar...

Rektum kanseri nedir?

Rektum kanseri, kanserli yani malign hücrelerin rektum dokularında oluştuğu bir hastalıktır. Rektum kanseri genellikle rektum astarındaki poliplerden kaynaklanmaktadır. Rektum ve kolon kanseri genellikle "Kolorektal kanser" olarak adlandırılır.

Rektum kanseri kimlerde görülür? Yaygın bir kanser midir?

Rektum kanseri kadınlara oranlara erkeklerde daha fazla görülmektedir. Endoskopik ve radyolojik tetkiklerin ilerlemesiyle birlikte rektum kanseri teşhisi daha rahat konulabilmektedir. Farkındalığın artmasıyla birlikte görülme oranlarında da artış yaşanmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye kolon ve rektum kanseri teşhisi konulmaktadır. Ülkemizde kesin bir rakam olmamakla birlikte her yıl 30 bin yine kolon ve rektum kanseri teşhisi konulduğu tahmin edilmektedir. En sık görülen rektal kanser türü mukozadan kaynaklanan bir kanser olan adenokarsinomdur.

Rektum kanseri belirtileri nelerdir?

Rektum kanseri belirtileri çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Ancak birçok rektum kanseri belirti vermeden rutin taramalarda tespit edilmektedir. Rektum kanseri belirtiler genel olarak şunları içermektedir.

  • Makatta kanama veya dışkıda kan görülmesi rektum kanseri belirtileri arasında en sık yaşananların başında gelmektedir. Neredeyse 10 hastanın 8’inde kanama belirtisi yaşanmaktadır.
  • Dışkıda mukus
  • Kabızlık, ishal, aşırı miktarda gaz gibi bağırsak hareketlerindeki değişiklikte rektum kanseri ilk belirtisi olabilmektedir.
  • Bağırsak hareketlerindeki değişikliğin yanında, bağırsağın boş olduğu duygusu veya sık tuvalete gidilmesine rağmen yeterli dışkılayamama da rektum kanserinin belirtileri arasında yer alır.
  • Ağrılı bağırsak hareketleri
  • Dışkıda fark edilmeyen kanamalar anemi yani kansızlığa yol açabilir. Anemiye bağlı olarak yaşanan nefes darlığı, baş dönmesi, hızlı kalp atışı rektum kanseri belirtileri bakamından ciddiye alınmalıdır.
  • Tümörün büyüyerek çıkış yolunu kapatması sonucu bağırsak tıkanması yaşanabilir. Bağırsak tıkanması karın bölgesinde şiddetli ağrı ve kramplara yol açabilir.
    Tümörün büyümesi dışkı boyutunda değişimlere neden olabilir. Kalem inceliğinde dışkılamak rektum kanseri belirtisi olabilmektedir.
  • Diyet veya egzersize bağlı olmayan açıklanamayan kilo kaybı rektum kanseri ilk belirtileri arasındadır.

Rektum Kanseri tanısı nasıl konur?

“Digital(Parmak)” veya “kolonoskopi” ile anal kanal muayenesinde tümör tespit edilebilir. Kesin tanı endoskopik biyopsi ile konur. Ameliyat öncesi hastada karsinoembriyonik antijen (CEA) ölçümü yapılır, seviyesi tespit edilir. CEA ,hastaların %40’ında yararlıdır.Ameliyat öncesi MR çekilmesi zorunludur.
Bilgisayarlı tomografi, endorektal ultrason (ERUS), manyetik rezonans (MR) ve Pozitron Emisyon Tomografi’si (PET) yöntemleri de tanıya yardımcı olan yöntemlerdir.

Rektum Kanseri tedavisi nasıl olur?

Bu kanser türünde tedavi cerrahi iken şimdei ameliyat öncesi radyokemoterapi zorunlu hale gelmiştir.Ameliyat öncesi tedavi(radyoterapi ve kemoterapi) bağırsağın dışarı olarak kalıcı açılmasını önleme oranı %30’dan %67çıkararak önler. Tümörün evresi ve yaygınlığına göre total olarak rektum çıkarılması ya da sfinkter koruyucu girişimler ile kanserli bölgenin çıkarılması söz konusudur.
Kemoterapi uygulamaları, ameliyat sonrasında da, “nüks” riskini azaltmak için, çoğunlukla radyoterapi ve diğer kemoterapi ajanları kombine olacak şekilde uygulanır.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:56
  1. Ağrı
  2. Rektum kanseri
  3. rektum kanseri tedavisi
  4. rektum kanseri belirtileri
  5. rektum kanseri kimlerde görülü
  6. Rektum Kanseri tanısı nasıl konur?
  7. kolon kanseri
  8. Kolon Kanseri tedavisi
  9. kolon kanseri riski

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