Rektörlük başvuruları 2019 | YÖK üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı

YÖK aralarında Süleyman Demirel Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 11 üniversite rektör adaylığı için başvuru ilanı yayınladı. Peki Rektörlük başvuruları 2019 son dakika YÖK üniversite için rektör adaylığı başvuruları ne zaman? Hangi üniversiteye rektör alımı yapılacak?

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 11 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Adıyaman Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesine​ rektör ataması yapılacaktır.

Rektör adaylığı başvuruları ne zaman?

Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 12/04/2019 tarihinden 26/04/2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.​

YÖK rektör adaylığı başvuru şartları neler?

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge

f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Not : Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " [email protected] " adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.