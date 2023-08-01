Rektörden tercih yapacaklara uyarılar! Diploma yetmez, donanımlı mezun yetişmeli

Binlerce üniversite adayı yapacakları tercihlerle gelecekteki mesleklerini de belirleyecekleri zorlu bir sürece girdi. Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin hayatlarının en önemli adımlardan birini atan adaylara, ABD’de katıldığı eğitim konferansında da ana gündem maddesi olan “geleceğe hazır mezunlar” yetiştiren üniversiteleri tercih etmeleri uyarısında bulundu. Şahin, “Harvard’da da Harran’da aynı fizik dersi veriliyor. Seni farklılaştıracak ne var o üniversitede, ona bakmak lazım.” dedi.

Rektör, aday öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Doç. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programına katılan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, cep telefonunu aile ve öğrencilerle paylaşmasıyla tanınıyor. Cep telefonundan arayan herkesin sorularını yanıtlayan Şahin, dünyanın önde gelen üniversiteleri ve global şirketlerinin içerik sağladığı Coursera’nın davetli konuşmacısı olarak, Harvard Üniversitesi rektörü dahil 1200’e yakın rektör ve üst düzey üniversite yöneticilerinin katıldığı ACE2023 (American Council on Education) izlenimlerini de aktararak aday öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Konferansta “geleceğe hazır mezunlar yetiştirme” temasının öne çıktığını söyleyen Şahin, şu bilgileri verdi: “Dünya Eğitim Konseyi’nde üç yıldır konuşulan konu ‘geleceğe hazır mezunlar yetiştirmek’. Yani sektörün istediği mezunlar yetiştiriyor muyuz yetiştiremiyor muyuz? Üniversiteler yakın tarihe kadar meslek edindirme kurumlarıydı. Artık öyle değil. Üniversiteler artık gençleri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Çünkü gelecek çok değişken. Günümüzde sadece bilgi depolamayla gençleri geleceğe hazırlayamayız. Öğrenci bilgiden çok bilgiye ulaşmayı öğrenmeli. Öğrencinin hangi tür bilgiyi nerede bulabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Diploma, her şey değil ama olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Üniversiteye gerek yok diyenler de var ama ben o görüşte değilim. Öğrencilerin diploma yanında değişik sertifikalar alması gerekiyor. Coursera, edX gibi çok sayıda dijital ortamlarda sektörün aradığı özellikler düzeyinde sertifikalar veriliyor. O sertifikaları alanlar çok kolay iş bulabiliyor.”

İşe yerleşme oranlarına bakın

Tercih yaparken mezunların iş bulma oranlarına da bakmalarını tavsiye eden Şahin, MEF Üniversitesi’nde bu oranın yüzde 85,4 olarak gerçekleştiğini söyledi. Şahin, öğrencilerin sektörlerine hazır bir şekilde mezun olmalarını sağlayan yenilikleri şöyle anlattı: “MEF Üniversitesi eğitim-öğretimde ‘Flipped Learning’, yapay zeka sayesinde kendini öğrenciye adapte ederek kişisel öğrenme ortamı sağlayan ‘Adaptive Learning’ (Uyarlanabilir Eğitim Platformu)’nu öğrencilerinin kullanımına sunulması, final sınavlarını kaldırarak proje bazlı ölçme değerlendirme sistemine geçilmiş olması, öğrencilerinin tüm lisans eğitimleri boyunca profesyonel gelişim ve kişisel yetkinlikler sağlanan eğitim materyalleri, öğrencilerimizin Coursera, Linkedln ve edX’ten alacakları dersleri mezuniyetlerine saydırabilmeleri oldukça ilgi çekti. O nedenle mezunlarımızın ilk altı ayda iş bulma oranları yüzde 80’in altına hiç düşmedi.”

Yapay zeka lisans olmalı

En çok ilgi gören yan dalların yapay zeka ve liderlik olduğunu belirten Şahin, “Yapay zeka mühendisliğini lisans olarak açmak gerekiyor, yüksek lisans düzeyinde olmamalı” dedi.

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Rektörden önemli tavsiyeler

* Harvard’da da Harran’da aynı fizik dersi veriliyor. Seni farklılaştıracak ne var o üniversitede, ona bakmak lazım.

* Kendilerini geleceğe hazırlayan üniversitelere yönelerek, gidecekleri okulun kendilerine uygun olup olmadığına dikkat etsinler.

* Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim teknolojilerini kullanıp kullanmadığına baksınlar.

* Popüler mesleklerden ziyade ana disiplinlere yönelsinler. Çok spesifik bir alanda lisans eğitimi alındığında çalışılacak alan da sınırlı olur. Mesela mühendislik seçeceklerse Makine Mühendisliğini seçsinler, diğer hepsi Makine’den çıkmadır.

* Sevmedikleri meslekte başarılı olmaları mümkün değildir. Bu nedenle tercihlerini sevdikleri meslekler yönünde yapsınlar.

* Öğrenci memnuniyetlerinin tarafsız bir şekilde değerlendirildiği Türkiye Üniversite Memnuniyet Anketi’nin sonuçlarına baksınlar. Mesela biz vakıf üniversiteleri arasında üçüncü, 200 devlet ve vakıf üniversitesi arasında altıncıyız.

* Düşündükleri üniversiteleri mutlaka ziyaret etsinler. Gidemeyenler online tanıtımlara katılsınlar. Verilen bilgileri mutlaka sorgulasınlar.

* Dünya vatandaşı olacaksa, uluslararası arenaya çıkmak istiyorsa eğitimin yabancı dilde olması önemli…

* Akademisyenlerin özgeçmişlerine baksınlar. Mezun oldukları üniversiteler, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin nerede olduğu, yurtdışı deneyimlerinin yani yurt dışı doktorası yoksa da yurt dışı deneyimi, projeleri var mı, akademik üretimlerinin sıklığı ne?