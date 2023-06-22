Rektör Kutluhan'dan İletişim Fakültesine bina müjdesi: Az önce bildirdiler

Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti. İletişim Fakültesini çok önemsediklerini belirten Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Fakültemizin kendisine ait bir binası yok. Yeni yapılacak binayı İletişim Fakültesine tahsis edeceğiz” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, akademik ve idari personel ile mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Törende mezuniyet sevinci yaşayan 60 öğrenci yeni bir hayata ‘merhaba' dedi. Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, mutluluklarını öğretim üyeleri ve aileleriyle paylaştı. Öğrenciler keplerini atarak mezuniyetlerini kutladı.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden ve ‘pusulanız hep doğruları göstersin' diyerek temennilerini ileten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, “ Bizler sizlere düşüncelerini açık ve net bir şekilde ifade edebilen, bunları başkalarıyla paylaşabilen, vizyoner ve başkalarının hayatına saygı duyan bir birey olmanın yollarını gösterdik. Her şeyden önemlisi nasıl öğrenebileceğinizin metodolojisini verdik. Günümüz koşullarında yaşam boyu öğrenmenin ne kadar gerekli ve keyifli bir süreç olduğunu hatırlattık. Dünya Ekonomik Forumu tarafından her 2 yılda bir yayınlanan 2023 raporunda 4 madde var. Bunlar; meraklı olma ve yaşam boyu öğrenme, teknoloji okuryazarlığı, güvenirlilik, detaylara inmek, empati ve aktif dinlenme Bütün bu beceriler aslında bize tek bir mesaj veriyor. Gerçek hayatta hepimiz işimize, insana ve yaşana dair eğitimi öğrencileriyiz. İçinde bulunduğumuz periyodun iyi ve başarılı öğrencisi olmak için yol alıyoruz ve buna ihtiyacımız var. Sizi bu duygularla, yeni ufuklara yelken açmaya hazırlanırken, rüzgârınız bol olsun, doğru yerden essin ve pusulanız hep doğruları ve doğru rotayı göstersin. Yolunuz bahtınız açık olsun.” ifadelerini kullandı.

“İletişim Fakültelerinin varlığını çok önemsiyorum

“Üniversitemizden mezun ettiğimiz kıymetli gençlerimizi gördükçe bu yeni yüzyılın ‘Türkiye Yüzyılı' olacağına olan inancımız büyüktür” diyerek sözlerine başlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise, “Günümüz dünyasının ‘İletişim merkezli' olarak yeniden şekillendiği, dijitalleşmenin oyunun kurallarını değiştirdiği, tüm dünyanın adeta 7/24 online olduğu ve neredeyse sonsuz bir iletişim yoğunluğunun yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu yeni döneme ülkemiz adına en az kayıpla adapte olabilmenin ve büyük kazanımlarla entegre olabilmenin en önemli adreslerinden biri İletişim Fakülteleridir. İletişim Fakülteleri günümüz dünyasında kurumların, bireylerin ve toplumun iletişim alanında ihtiyacı olan her türlü desteğin anahtarı konumundadır. İletişim Fakültelerinin yetiştirdiği insan kaynağının oluşturduğu katma değer paha biçilemez düzeydedir. Çünkü iletişim alanında yetişen nitelikli insan kaynağı sayesinde doğru iletişim kurabilen bireyler, doğru iletişim stratejileri kurabilen kurumlar ve en nihayetinde sağlıklı iletişim düzleminde yol alan bir toplumsal bilinç oluşması daha mümkündür. Bu bağlamda İletişim Fakültelerinin varlığını çok önemsiyorum” dedi.

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Rektörden İletişim Fakültesine müjde

“İletişim Fakültesinde 30 öğrenciyle başlayan bu yolculukta bugün 7. dönem mezunlarını veriyoruz” diyen Prof. Dr. Kutluhan, “İletişim Fakültesi, Mimarlık fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi, bunların kendilerine has binaları yok. Yaptığımız çalışmalar sonucunda yeni yapacağımız binayı İletişim Fakültesine veriyoruz. Buda iletişim fakültesini önemsediğimizin en büyük göstergesi. Bugüne kadar 281 öğrencisini mezun eden İletişim Fakültesi, bugün de 60 öğrencisini daha mezun etmenin mutluluğunu yaşıyor. İletişim Fakültemiz ülke genelinde bulunan 60 Devlet üniversitesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümleri arasında 11. Sırada yer almakta ve her yıl yüzde yüz doluluk oranıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu durum aslında tesadüf değildir. Bugün artık sizlerin onur ve gurur günü. Sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bir kez daha siz sevgili öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyor, mezuniyetlerinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.a