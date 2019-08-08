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Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon müjdesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon müjdesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde ‘Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın 1200 kişilik kontenjanla üniversitede açılacağını açıkladı.


Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerde farklı alanlarda eğitim alıp öğretmenliği tercih edecek adayların geleceğini ilgilendiren, mesleki donanım ve yetkinlikleri için şart olan söz konusu formasyon programı, OMÜ Eğitim Fakültesinde verilecek.



“Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun”


Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Rektör Bilgiç, “OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültemizden üç öğrenci geçen hafta beni ziyaret etti. Görüşmemizde ‘formasyon eğitimini açmayacak mısınız hocam?’ diye sordular. Ben de ‘evet açmama kararı aldık zira öğrencilerimizin zaman kaybı yaşamaması ve mali külfete girmemeleri açısından bu kararın uygun olacağını düşündük’ dedim. Öğrencilerimiz de ‘ama biz çok uzak üniversitelere, formasyonumuzu alırız umuduyla kaydoluyoruz, gitmemiz de sorun olacak’ şeklinde meramlarını paylaştılar. Ben de bunun üzerine ‘Bakanlığımızın yeni sisteme geçme hazırlıklarının tamamlanıp tamamlanmadığını öğreneyim ona göre sizleri mağdur etmeyecek bir planlamaya gideriz, sizleri de bilgilendiririz’ demiştim. Nitekim ilgililerle görüştüm. Yönetmeliğin hemen hemen bittiği, formasyon belgesi olanların da bu haktan yararlanma ihtimalleri olabileceği bilgisi, tarafıma aktarıldı. Bunun sonucunda da Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak formasyon programını açmaya ve 1200 öğrenci almaya karar verdik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, üniversitemiz ve eğitim fakültemizin web sayfalarında yayımlanan duyurularımızı lütfen takip etsinler” ifadelerini kullandı.


OMÜ’de 2019–2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde açılacak ‘Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın başvuru koşulları, başvurulacak bölüm ve programlar, başvuru süreci ve takvimi ile diğer ayrıntılara (http://egitim.omu.edu.tr/tr/haberler/pedagojik-formasyon-ilan) adresinden ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
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