Rektör Alma’dan iki işletmeye ziyaret

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır’da bims ve boya üretimi yapan iki tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bims ve boya üretimi yapan iki tesiste incelemelerde bulunarak, firma yöneticileriyle üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yapılabilecek projeleri görüştü. Rektör Alma’ya teknik ziyaretlerinde Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç Dr. Engin Yener eşlik etti.

Hafif hücresel beton, gaz beton ve Ağrı Dağı’ndan çıkan ponza taşıyla ‘bims blokları’ üretilen bims tesisindeki incelemesinde Rektör Alma, bims ürünlerini inceledi. Rektör Alma ile bims tesis yöneticileri, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde özellikle ponza taşının işlenmesiyle ilgili ortaklaşa gerçekleştirilebilecek projeleri görüştüler. Görüşmede Iğdır Üniversitesinin bims ürünlerinin test ve analizi ile performans geliştirme süreçlerinde de destek olabileceği belirtildi.

Rektör Alma’nın Doç. Dr. Yener eşliğinde gerçekleştirdiği ikinci teknik ziyareti ise bir boya üretim tesisine oldu. Boya, dış cephe malzemeleri ve yapı kimyasalları üreten işletmenin laboratuvarlarını gezen Rektör Alma, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Tesisi ziyaretinde Rektör Alma’ya antibakteriyel boya üretimi konusunda da bilgiler verildi.

Rektör Alma’nın her iki tesisi ziyaretinde de yetişmiş insan açığı konusu gündeme gelirken, Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin bu firmalarda istihdam edilebilme imkanı konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.