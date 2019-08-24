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Rektör Alma, Tarım ve Orman Şurası toplantısına katıldı

Rektör Alma Ekim 2019’ da yapılması planlanan 3.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
Rektör Alma, Tarım ve Orman Şurası toplantısına katıldı

Rektör Alma Ekim 2019’ da yapılması planlanan 3. Tarım ve Orman Şurası değerlendirme toplantısına katıldı.


Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı nezaretinde yapılacak olan 3. Tarım ve Orman Şurası öncesinde gerçekleştirilen ‘Orman Kaynaklarından Faydalanma’ değerlendirme toplantısına katıldı. Ankara’da düzenlenen toplantıya Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Daire Başkanı Özgür Balcı, Kanuni Haklar Şube Müdürü Bülent Güneş, Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Zafer Filiz ve diğer grup üyeleri katıldı.


Şura öncesi önemli konuların masaya yatırıldığı toplantıda, grup üyelerinden gelen öneriler değerlendirilerek, çalışma belgesi içeriği ve çalışma takvimi oluşturuldu. Katılımcıların çalışma konuları hakkında görüşlerinin alınmasıyla devam eden toplantıda, çalışma grubunun yol haritası belirlendi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
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