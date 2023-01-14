Rekor geldi! NBA tarihinden bir ilk

NBA'de bu gece San Antonio Spurs ile Golden State Warriors arasında Alamodome Stadyumu'nda oynanan maç, 68 bin 323 biletli seyirciyle NBA tarihinin en çok seyircili maçı olarak tarihe geçti.

San Antonio Spurs'ün 50. yılı anısına San Antonio'da bulunan 64 bin tribün kapasiteli Alamodome Stadyumu bu maça özel olarak basketbol stadyumu olarak hazırlanmıştı. San Antonio Spurs'ün Golden State Warriors'u konuk ettiği maçta tribünlerin yanı sıra büyük saha içine yerleştirilen koltuklar da doldu ve maçı toplam 68 bin 323 biletli seyirci takip etti.

Bu özel karşılaşmayı Golden State Warriors 144-113 kazandı. Konuk ekipte Jordan Poole 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.