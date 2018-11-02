Reklam filminde oynadığı bankadan, Ahmet Kural'a soğuk duş

Özel bir bankanın reklamlarında oynayan Ahmet Kural ile ilgili, kurumdan önemli bir açıklama geldi. Banka, Kural ile çalışmayacağını duyurdu.

Reklam filminde oynamayacak

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı tartışmada darp edildiğini açıklayarak savcılığa şikayette bulunmuş ve koruma kararı aldırmıştı. Olayların ardından Ahmet Kural'ın reklam filmlerinde oynadığı özel bir bankadan, ünlü oyuncuya dair açıklama geldi.

Banka'nın açıklaması şu şekilde:

"Bankacılık sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla öncü rol üstlenen ve kadın istihdamı konusunda sektörüne uzun yıllardır liderlik yapan bir kurum olarak, reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkındakamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip etmekteyiz.

Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların Bankamızın etik anlayışı ilebağdaşması söz konusu değildir.Konunun yargıya intikal etmiş olması sebebiyle, ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile, yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Bununla birlikte, mevcut iletişim çalışmalarımızı durdurduğumuzu ve Ahmet Kural ile olan iş birliğimizedevam etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacisi olarak, iletişim çalışmalarımız da dâhil olmak üzere işimizin her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduğumuzubir kez daha kamuoyuna saygı ile bildiririz."