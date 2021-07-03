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Ekonomi Rekabet kurumuna başvurdu! Akkök Holding, Epsilon Kompozit’i satın alıyor
Ekonomi

Rekabet kurumuna başvurdu! Akkök Holding, Epsilon Kompozit’i satın alıyor

Akkök Holding, global şirketlere üretim yapan Epsilon Kompozit’in yüzde 51’lik hissesi için satın alma anlaşması imzalayarak, Rekabet Kurumuna başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:44:00 -
Rekabet kurumuna başvurdu! Akkök Holding, Epsilon Kompozit’i satın alıyor

Rekabet Kurumunun onayının ardından Epsilon’un yüzde 51 hissesi, Akkök Holding ve ana ortaklarından ARD Holding AŞ ile NDÇ Holding AŞ’ye ait olacak.

“Kompozitte dışa bağımlılık azalacak”

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Epsilon’un hizmet verdiği ağır sanayi sektörlerinin Türkiye için stratejik derecede öneme sahip olduğunu belirtti. Yüksek katma değere sahip kompozit ihracatının, Türkiye’nin bu önemli alandaki ithalatını ve dışa bağımlığını azaltacağını ifade eden Dördüncü, şunları kaydetti: “Akkök Holding olarak yatırımımızı hayata geçirirken Epsilon’un sözünü ettiğim ihracatçı kimliğini göz önünde bulundurduk. Global müşterilere sahip böylesi değerli bir üreticinin portföyümüzle sinerji yaratacağına inanıyoruz.”

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