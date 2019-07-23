Rekabet Kurulu’ndan TÜRSAB’a soruşturma
Rekabet Kurulunca, TÜRSAB hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.23 Temmuz 2019 Salı 11:58
Rekabet Kurulunca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla rekabeti ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
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