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Eğitim Rekabet Kurulu hareket geçti! Bunların eğittiği çocuklar ne olacak? Fransız liselerinden üçkağıtçılık
Eğitim

Rekabet Kurulu hareket geçti! Bunların eğittiği çocuklar ne olacak? Fransız liselerinden üçkağıtçılık

Yeniakit Publisher
2024-04-18 15:16:00 - 2024-04-18 15:18:16
Rekabet Kurulu hareket geçti! Bunların eğittiği çocuklar ne olacak? Fransız liselerinden üçkağıtçılık

Rekabet Kurulu, Fransız liselerinde görev yapan Fransız öğretmenler ile Türk öğretmenler arasındaki maaş farkının çok açıldığı ve Türk öğretmenlere verilen zam oranlarının okullar arasında anlaşmalı olarak belirlendiğini tespit etti. Fransız liselerinin ayrımcı tutumu, "Bunların eğittiği çocuklardan ne olacak..." yorumlarına neden oldu.

Rekabet Kurulu, İstanbul'daki Fransa menşeli özel eğitim kurumları hakkında yürüttüğü soruşturmada sözlü savunmaları aldı. Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Algan, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeli özel eğitim kurumlarına, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint-Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liselerinin, okul kayıt ücretleri, ücreti oluşturan unsurlar ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ederek kanunun ilgili maddesini ihlal ettiğini bildirdi.

Kurul, okullarda görev yapan Fransız öğretmenler ile Türk öğretmenler arasındaki maaş farkının çok açıldığı ve Türk öğretmenlere verilen zam oranlarının okullar arasında anlaşmalı olarak belirlendiğini tespit etti. Soruşturma heyeti, bu nedenle teşebbüslere iki ayrı idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Konuşmaların ardından teşebbüslerin sözlü savunmaları alındı. İddiaları reddeden teşebbüs temsilcileri, okullar arasında bir ücret anlaşması yapmadıklarını savundu.
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Fransız okulları adına savunma yapan avukatlar, Fransız liselerinin kâr amacı güden kurumlar olmadığını ve kâr amacı güden profesyoneller tarafından yönetilmediğini ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Avukatlar, okullara öncelikli olarak ceza verilmemesini, ancak eğer bir ceza verilecekse dahi iki ayrı ihlalden dolayı değil, bunun tek bir dosyaya çevrilerek tek bir ceza uygulanması gerektiğini ileri sürdü.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda kurumun internet sitesinden duyurulacak.

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