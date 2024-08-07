Rejim devrildi: Bangladeş, Müslüman halkın zaferiyle yeni bir döneme uyanıyor

Bangladeş, haftalardır süren halk ayaklanmasının ardından siyasi bir depremle sarsıldı. Yolsuzluk iddiaları, baskıcı yönetim ve öğrencilere yönelik şiddet eylemleriyle sarsılan Şeyh Hasina hükümeti, halkın kararlı duruşu karşısında çökerek istifa etmek zorunda kaldı.

Bangladeş'te uzun süredir devam eden ekonomik istikrarsızlık, yolsuzluk iddiaları ve İslam’a yönelik saldırılar, toplumda derin bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. Gençler ve öğrenciler başta olmak üzere halkın büyük bir kesimi, Şeyh Hasina hükümetinin baskıcı politikaları altında eziliyordu. İşte bu gergin atmosferde, öğrenciler tarafından başlatılan barışçıl protestolar, adeta bir kıvılcım etkisi yaratarak ülke genelinde büyük bir halk ayaklanmasına dönüştü.

Başlangıçta, yolsuzluğun sona erdirilmesi, eğitim sisteminde reformlar yapılması ve ifade özgürlüğünün sağlanması gibi taleplerle yola çıkan öğrenciler, hükümetin kayıtsızlığı ve sert müdahaleleriyle karşılaştıkça daha da kararlı bir şekilde mücadele etti. Milyonlarca insanın katıldığı gösterilerde, "Şeyh Hasina istifa!" sloganları atıldı. Hükümetin yolsuzluklara bulaştığı ve ülkeyi bir kaosa sürüklediği yönündeki eleştiriler, sokaklarda yankılandı.

Halkın Kararlı Duruşu Karşısında Şeyh Hasina Dönemi Sona Erdi

Protestoların boyutu büyüdükçe ve halkın sokaklardan çekilmeye niyeti olmadığı anlaşıldıkça, Şeyh Hasina hükümeti üzerindeki baskı da arttı. Sonunda, halkın kararlı duruşu karşısında geri adım atmak zorunda kalan Şeyh Hasina, hükümetinin istifasını açıkladı.

Bu haber, Bangladeş sokaklarını bir anda şenlik alanına çevirdi. Başkent Dakka'dan ülkenin en ücra köşelerine kadar insanlar sokaklara dökülerek, şarkılar söyleyip dans ederek bu tarihi zaferi kutladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nobel Ödüllü Yunus'tan Tarihi Değerlendirme: "İkinci Bir Bağımsızlık"

Bangladeş'in önde gelen isimlerinden Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus, Şeyh Hasina'nın istifasını "Bangladeş halkı için ikinci bir bağımsızlık" olarak nitelendirdi. Yunus, yaptığı açıklamada, Şeyh Hasina hükümetinin ülkeyi "işgal altındaymış gibi" yönettiğini, ifade etti. Ülkenin yepyeni ve güzel bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Yunus, "Yepyeni ve güzel bir ülke inşa etmek istiyoruz." dedi.

Eski Bakanın Evinden Çıkanlar Şoke Etti: Milyonlarca Dolar ve Altınlar!

Eski İçişleri Bakanı Amir Hossain Amu'nun evinde çıkan yangın sonrasında yaşananlar, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Yangını söndürmek için eve giden ordu yetkilileri, evin içinde çok sayıda para dolu çanta ve altınlar bulduklarını açıkladı. Görgü tanıkları, Amu'nun evinden yangını söndürmek için kullanılan battaniyelerle çok sayıda para ve altın taşındığını iddia etti.

Paranın miktarı resmi olarak açıklanmazken, yerel medya, ele geçirilen paranın milyonlarca dolar değerinde olduğunu ve bununla birlikte yüklü miktarda altının da ele geçirildiğini iddia ediyor. Olay, yolsuzluk iddialarıyla sarsılan Awami League hükümetine karşı tepkileri daha da artırdı. Muhalefet partileri, olayın bir "hırsızlık" değil, "yolsuzluğun" göstergesi olduğunu belirterek, sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Havalimanında Vatandaş Engeline Takıldı: Eski Bakan Kaçamadı!

Eski Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Zunaid Ahmed Palak, Dakka Havalimanı'nda ülkeden ayrılmaya çalışırken vatandaşlar tarafından engellendi. Görevde bulunduğu dönemdeki icraatları nedeniyle Palak'ı protesto eden vatandaşlar, yolsuzlukla mücadele konusunda başarısız olduğunu ve interneti kısıtlayarak halkın haklarını ihlal ettiğini savundu. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, Palak'ı kalabalığın arasından güçlükle çıkararak VIP terminaline götürdü. Palak'ın ülkeden ayrılıp ayrılmadığı ise henüz bilinmiyor.

Cemaat-i İslami Liderinden Öğrencilere Övgü: "Milli Kahramanlarımız!"

Cemaat-i İslami lideri Şefikur Rahman, öğrencilerin gösterdiği cesaret ve kararlılıktan dolayı övgüyle bahsederek, "Öğrenciler bu mücadelenin ön saflarında yer alarak tarihi bir başarıya imza attı. Onlar bizim gözümüzde milli kahramandır." dedi. Rahman ayrıca, Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus'a yönelik siyasi baskıları da eleştirerek, "Herkesin düşüncesini özgürce ifade etme hakkı var. Bizimle aynı görüşte olmasalar bile, farklı seslere saygı duymalıyız." şeklinde konuştu.

Yeni Bir Dönem İçin Umut ve Beklentiler

Şeyh Hasina'nın istifasıyla birlikte Bangladeş'te yeni bir dönem başladı. Ancak bu yeni dönem, aynı zamanda büyük sorumluluklar ve zorlu görevler de beraberinde getiriyor. Ülkenin bir an önce istikrara kavuşması ve halkın yaralarının sarılması için atılması gereken adımlar var.

Muhalefetten Umut Veren Mesajlar: Adalet, Özgürlük ve Gençlerin Talepleri

Şeyh Hasina hükümetinin istifasının ardından muhalefet kanadından gelen açıklamalar, umut verici. Gençlere yönelik şiddet olaylarının faillerinin yargılanacağı, yeni neslin taleplerinin dikkate alınacağı ve siyasi tutukluların serbest bırakılacağı yönündeki açıklamalar, toplumda olumlu bir hava yarattı.

Özellikle, uzun süredir siyasi suçlamalarla tutuklu bulunan eski Başbakan Halide Ziya'nın serbest bırakılması, yeni dönemin en önemli gündem maddelerinden biri. Muhalefet liderleri, Ziya'nın serbest bırakılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, bu konuda kararlı olduklarını vurguluyor.

Yeni dönem, ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda köklü reformlar yapması, adalet ve hukukun üstünlüğünü tesis etmesi ve halkının refahını artırması için tarihi bir fırsat sunuyor. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi, Bangladeş'in geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Dakka'da Hayat Normale Dönmeye Çalışıyor

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırılırken, başkent Dakka'da hayat normale dönmeye çalışıyor. Toplu taşıma araçları çalışıyor, ancak vatandaşlar temkinli davranıyor.

Bangladeş, tüm bu gelişmelerle birlikte zorlu ancak umut vadeden bir döneme giriyor.

Bangladeş'te İslâmî hareket ve partiler

Hindistanlı yazar Taj'ul İslâm Hashmi, "Bangladeş'te İslâm'ın Yeniden Dirilişi" adlı kitabında Bangladeş'te bulunan İslâmi grupları kategorize etmektedir: Kaderciler, Sufiler, Anglo Muhammediler.

Bangladeş'teki İslami Hareketler (Özet)

Geleneksel Gruplar:

Kaderciler (Tebliğ Cemaati): Pasifist, ahiret odaklı, Kuzey Hindistan kökenli, milyonlarca üyesi olan ve büyük toplantılar düzenleyen bir hareket.

Sufiler (Pirler): Sufi İslam'ı temsil eden, toplumun her kesiminden müritleri olan tarikatlar.

Modern Gruplar:

Anglo Muhammediler: Batı değerleri ile İslam'ı sentezlemeye çalışan, farklı inançlara sahip kişilerden oluşan bir grup.

Cemaat-i İslâmi: Bangladeş'in en büyük İslami siyasi partisi. İslami hükümet ve şeriat hukuku istiyor. Bağımsızlık savaşı sırasındaki rolü nedeniyle Hasina hükümeti tarafından yoğun baskı altında.

Bangladesh İslâmi Chhatra Shibir: Cemaat-i İslâmi'nin öğrenci kanadı. Gençlerin ahlaki eğitimine ve İslami bir topluma odaklanıyor.

Hifazat el-İslâm: Medrese öğrencilerinin oluşturduğu, İslami kanunların uygulanmasını isteyen ve 2013'te hükümetin sert müdahalesiyle karşılaşan bir hareket.

Diğer İslami Partiler:

Bangladesh Khilafat Andolan: İslami hükümet ve şeriat hukuku talep ediyor.

İslâmi Andolan Bangladesh: İslam'a hakarete karşı yaptırım istiyor.

Bangladesh Islami Front: Sufilik ve İslami hukuk alanında faaliyet gösteriyor, aşırılığa karşı olduğunu iddia ediyor.

Bangladesh Khilafat Majlis: İslami devlet kurmak istiyor. Entelektüel Müslümanlar arasında destek görüyor.