  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rejim askerlerinin cenaze töreninde Esad ve İran karşıtı gösteri

Suriye’nin Dera kentinde saldırıda ölen rejim askerlerinin cenaze töreninde Esad, Hizbullah ve İran karşıtı gösteri düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:42:54 -
Rejim askerlerinin cenaze töreninde Esad ve İran karşıtı gösteri

Suriye’nin Dera kentinde saldırıda ölen rejim askerlerinin cenaze töreninde Esad, Hizbullah ve İran karşıtı gösteri düzenlendi.


Suriye’nin Dera kentinde dün gerçekleştirilen saldırıda ölen rejim askerleri için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni, Beşar Esad, Hizbullah ve İran karşıtı gösterilere dönüştü. Cenaze töreninde toplanan halk, saldırıdan sorumlu tuttukları Hizbullah ve İran’ın Suriye’den çıkarılmalarını talep etti. Halk, "Ey Esad Suriye senden büyük", "İran ve Hizbullah Suriye’den derhal çıkın" şeklinde sloganlar attı.


Dün Dera kentinde gerçekleştirilen saldırıda en 9 Esad rejimi askeri ölmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı