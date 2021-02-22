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Ekonomi Reformlar yabancı yatırımlarını arttıracak
Ekonomi

Reformlar yabancı yatırımlarını arttıracak

Ekonomi ve hukuk alanında yapılacak reformlarının ardından Türkiye’ye sermaye girişi hızlanacak. Reformlar sayesinde yabancıların otomotiv, beyaz eşya, yazılım ve lojistik sektörlerine yatırımları artacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 09:11:00 -
Reformlar yabancı yatırımlarını arttıracak

Ekonomi ve hukuk alanında hayata geçirilecek reformlar, Türkiye ‘nin daha da güçlenip büyümesine olumlu katkıda bulunacak. Zira reformların devreye girmesinin ardından ülkeye dev fonlar ve firmalar akın edecek. İşadamı Abdullah Çerekçi, salgın yılı 2020’de Türkiye’nin aldığı doğrudan yabancı yatırımlarında yaşadığı kaybın dünya ortalamasının altında kaldığını belirtti. Çerekçi, Türkiye’de iş yapmak kolaylaştığını kaydederek, “Bunun üzerine ekonomi parametrelerindeki stabilite ile öngörülebilirliğin eklenmesi ve hukuk reformlarının katacağı olumlu etki, pandemi sonrasında ülkenin çekeceği doğrudan yatırımları arttıracaktır” dedi. Salgın sürecini takiben sanayi tarafında orta ölçekli çok sayıda doğrudan yatırımın görülebileceğine işaret eden Çerekçi, şunları söyledi: “Otomotiv sektöründe gözlenen değişim ve bugün devam eden tedarik kaynaklı sorunların Türkiye’yi özellikle elektronik parça üretimine özgü yatırımlarda ön plana çıkaracağını düşünüyorum. Talep patlaması yaşanan beyaz eşya, mobilya, elektronik ev aletleri gibi birçok sektörde Türkiye’nin önemli bir avantajı var. Bu sektörlerin yabancı yatırımcıların ilgilerini çekeceği kanısındayım. Öte yandan Türkiye’nin hızla büyüyen bir yazılım ekosistemi var. Salgınla rüzgârı arkasına alan dijital satış ve hizmet platformları için gerekli yazılım yatırımlarını Türkiye’de yapmanın Avrupa’ya göre ciddi bir maliyet avantajı var. Bu sebeple yazılım sektörü ilgi görmeye devam edecektir.” Çerekçi, Türkiye’nin doğrudan yatırımda ilk etapta 10 milyar dolar seviyelerine geri dönmesi ve sonrasında 15 milyar dolar seviyelerini hedeflemesi gerektiğini dile getirdi. Çerekçi, 2021 yılı için 10 milyar dolar seviyesini gerçekçi bulduğunu sözlerine ekledi.

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