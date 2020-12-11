Reformlar ülkemizi dinamik kılacak! Türkiye'ye yatırım yağacak

Buğra Kardan

Hükümetin hayata geçireceği yapısal reformlar, yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından coşkuyla karşılanıyor. Yatırımcılarca reformların büyümeye ivme katacağına, refah ile kalkınmaya olumlu katkı sunacağına dikkat çekiliyor. Makro ve mikro reformların yeni başarıların önünü açacağına işaret eden iş dünyası Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları tarafından ise şu görüşler dile getiriliyor:

Dönüşüme ihtiyaç var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Gelinen aşamada mikro düzenlemelerden ziyade zihinsel bir dönüşüme ve bilhassa yatırım-üretim-ticaret hattında senkronizasyonu teşvik edecek bir paradigma değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Öbür yandan yabancı fonların ve firmaların yeniden Türkiye’yi tercih etmelerine imkân tanıyacak ekonomik ve hukuki çerçeve yeniden ortaya koyulmalıdır. Sermaye, servete değil de yatırıma ve sermaye stokuna evrilmelidir.”

Güven ortamı sağlansın

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: “Makro ekonomik istikrar güçlendirilmelidir. Yatırım için güven ortamı sağlanmalıdır. Ayrıca piyasaları rahatlatacak mikro reformlarla odaklanılmalıdır. Ancak bu şekilde 2023 hedeflerine koşarak ilerleyebiliriz. Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetimimizin reform açıklamaları ile girişimlerini olumlu buluyoruz. Yeni dönemde atılacak adımları da merakla bekliyoruz.”

Öngörülebilirlik şart

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Hem hukuk hem mali alanda reformlar yapılması gerekliliktir. Şu muhakkak ki hukuki öngörülebilirliğin sağlanması yatırım ortamını iyileştirir. Elverişli bir yatırım ortamı da makro ekonomik dengelere olumlu etki eder.” Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “İhracata dayalı büyüme, yerli ve yabancı yatırımcılara güven verecek reformlarla hız kazanacaktır. İhracata dayalı büyüme için de mutlaka ve mutlaka sanayicilerin rekabet güçlerini arttıracak çalışmalar yapılmalıdır.”

Yatırımcı ilgisi artacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Yeni yatırımların yapılabilmesi çok ama çok önemli. Şu hakikat ki yeni dönemde yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisi daha da artacak. Bu hakikati görüp anlamamız ve ekonomimize duyulan güveni perçinleyecek hamleler yapmamız gerekiyor.”

Sermaye girişi hızlanmalı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Yapısal reformlara ağırlık verilmesi kanaatini taşıyoruz. Hızlı kalkınabilmemiz için yabancı sermaye girdisinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hükümetin hukuk ve ekonomi alanında hayata geçireceği reformlarla, önemli bir fırsat yakalayabileceğimize inanıyoruz.”