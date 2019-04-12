Refik Tuzcuoğlu kimdir? Mansur Yavaş Refik Tuzcuoğlu’nu neden görevden aldı?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş belediyede görevden almalara başladı. Genel sekreter ve Seçim organizasyonlarını yürüten Refik Tuzcuoğlu görevden alındı. Refik Tuzcuoğlu’nun yerine Giresun eski MHP milletvekili Murat Özkan getirileceği öğrenildi. Refik Tuzcuoğlu kimdir? Refik Tuzcuoğlu hangi görevlerde bulundu?

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Ankara Büyükşehir belediye başkanı adayı olarak seçimlere giren ve seçimlerde kazanan Mansur Yavaş, ilk icraatı bazı isimleri işten çıkarak oldu. AK Parti’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin göreve getirttiği Refik Tuzcuoğlu'nu görevden aldı. AK Parti Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, ekmek fabrikası genel müdürlüğü ve KASKİ yönetim kurulu üyeliğine getirdiği Refik Tuzcuoğlu’nu, bakan olunca da müsteşar yardımcılığına atamıştı. Ankara Büyükşehir belediyesi genel sekreterliğe getirilen ve Seçim organizasyonlarını yürüten Refik Tuzcuoğlu’nun görevine son verildi. Refik Tuzcuoğlu’nun yerine Giresun eski MHP milletvekili Murat Özkan getiriliyor. Özkan’ın genel sekreterliğe atanmasına ilişkin yazı gerekli izin için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi.

Refik Tuzcuoğlu kimdir?

1967 yılında Konya'da doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim hayatını sürdürdü. Üniversiteye başladığı yıl, aktif olarak gazeteci-yazarlık hayatı da başlamış oldu. Ağırlıklı olarak iç politika konularında araştırmalar yaptı. Makale ve gündemle ilgili yazıları muhtelif basın organlarında yayınlandı.

Basın alanında yürüttüğü faaliyetlerin ardından aile şirketlerini yönetmek maksadıyla memleketi Konya'ya döndü. Konya'da da ticaret, STK'larda eğitim ve kültür-sanat hizmetleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Konya Sanayi Odası'nda danışmanlık yaptı. Genel yayın yönetmeni olarak Lonca Dergisi'ni yayın hayatına kazandırdı.

"Erdemliler Hareketi"ne Konya'dan destek veren kadroların içinde yer alarak AK Parti'nin Konya'da kuruluş sürecine katkılarda bulundu.

2004-2009 döneminde Meram Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı, genel koordinatörlük ve KASKİ Yönetim Kurulu Üyelik görevlerini birlikte üstlendi. 2015 yılında ise AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevinde bulundu.

2016 yılında itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Tuzcuoğlu, ayrıca İLBANK Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini de sürdürmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen Şehircilik Şurası'nda, Şura Yönlendirme Kurulu ve İstişare Komisyonunun başkanlıklarını sürdüren Tuzcuoğlu, Şehir 2023 projesini de yürütmektedir.

Refik Tuzcuoğlu'nun zaman zaman yazdığı yazılar ulusal gazetelerde yayınlanmaktadır. Bunun yanısıra; Medeniyet Perspektifimizde Şehir ve İnsan, Dünya ve Türkiye Nereye? Gençlik Ne Yapmalı? gibi konularda, konferans ve seminerler vermiş/vermeye devam etmektedir.