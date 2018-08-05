Reel ekonomiye ‘katılım’ desteği

Yatırım konusunda bu sene enteresan bir eğilim olduğunu görüyoruz. Daha çok sabit getirili ürünler tercih ediliyor. Bu da kendini en çok parayı mevduatta tutma, dolar fonlarında artış ve altın alımıyla ortaya koyuyor. Altın tarafında her şey iyi gidiyor. 2017 ile 2018’de altın tahvili ve altına dayalı sukuk çerçevesinde yüzde 2,4 getiri oranıyla 2,5 ton civarında altının sisteme çekildiğini gözlemliyoruz.

YÜZDE 61 PAYLA İLK SIRADA

Sizce atıl varlıkların, altının ekonomiye çekilmesi için ne gibi adımlar atılmalı?

Atıl varlıkları ekonomiye çekmek için önemli adımlar atılıyor. Bu konuda teşvikler veriliyor, tanıtım faaliyetlerine odaklanılıyor.

Biz de Kuveyt Türk olarak bu anlamda gerekenleri yapıyoruz. Altınları sisteme dâhil etmek için pek çok ürünü devreye sokuyoruz. 2017 verilerine göre katılım bankaları arasında yüzde 61’lik payla ilk sırada, tüm bankalar arasında ise yüzde 13’lük payla üçüncü sırada yer alıyoruz. 2011’de başlattığımız ve toplamda 14 ton altını yastık altından ekonomiye kazandırdığımız ‘Altın Günleri’ uygulamasına devam ederek ülkemize katkımızı arttırmayı hedefliyoruz.

SUKUK’A RAĞBET ARTIYOR

Katılım bankaları, kaynaklarını arttırmak veya çeşitlendirmek için neler yapılabilir?

Katılım bankaları olarak Sukuk ihraçlarına ilgiyi arttırmalıyız. Yeni modeller ortaya koymalıyız. Sukuk tarafına yatırımları yöneltmek için halka arz yoluyla ihraç yapmalıyız. Şirketlerin ihraçlarında rol alarak reel ekonomiyi büyütmeliyiz.

KÂR-ZARAR ORTAKLIĞINA ÖNEM VERİYOR

Ülkemizde faizsiz yatırım enstrümanlarından sukuk, murabaha ve muşarakadan ne ölçüde yararlanılıyor?

Ülkemizde katılım bankalarının ağırlıklı olarak kullandıkları fon kullandırma yöntemi murabahadır. Bunlar ilk etapta mudaraba ve muşaraka ortaklıkları yaptı ama aşama alamadı. Buna karşın kâr-zarar ortaklığı modeli ile ilgili faaliyetler devam ediyor.

Sukuk ihraçlarının önemi, derinliği artıyor. Bu sayede şirketlerden ve Arap ülkelerinden yatırımcılar Türkiye’ye yönelebilir.

4 MİLYARLIK SUKUK HEDEFİ

Sukuk alanında Kuveyt Türk’ün konumundan söz eder misiniz?

Sukuk ihracını ülkemizle biz buluşturduk. 2017’de ihracı yüzde 35 arttırarak toplam 2,3 milyar TL’ye taşıdık. 2018’in ilk 7 ayında ise Sukuk ihracatını yüzde 140 arttırarak 2 milyar 785 milyon TL’ye çıkarttık. Bu rakamı sene sonunda 4 milyar TL seviyesine getirmeyi planlıyoruz.

Türkiye genelinde durum nedir?

Türkiye genelini ele aldığımızda 2010’dan bu yana ülke içinde ve dışında TL, ABD Doları, Malezya Ringiti türünden 85 milyar TL tutarında sukuk ihracı yapıldığını görüyoruz. Bunun 44 milyar TL’si dolaşımda bulunmaktadır.

LEASİNG FAİZSİZ FİNANSA UYGUN

Peki, saydığımız bu faizsiz enstrümanlara yenileri eklenebilir mi?

Katılım bankacılığı dışında sermaye piyasası ürünleri, faizsiz fonlar, tekafül ve mikro finans gibi alanlar da faizsiz finansın diğer önemli alanları olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanlarda kat edilecek ciddi bir aşama olduğu kanaatindeyiz.

Bu bir yana katılım bankalarının toplam leasing hacmi 2017 itibarıyla 4 milyar TL’yi geçti. Leasing faizsiz finansa uygunluğu bakımından önemli bir ürün olarak görülüyor, katılım bankalarınca ele alınıyor.

TEDARİKÇİLER İÇİN BÜYÜK İMKÂN

Leasingin yanı sıra faktöring de ele alınabilir mi?

Konvansiyonel finans sisteminde, alacakların iskonto edilerek tahsil edilmesine dayalı faktöring çok yaygın kullanılıyor. Katılım bankacılığında da ‘tedarikçi finansmanı’ gibi ürünlerle tedarikçilerin alacaklarının karşılığı olan nakit gereksinimlerini daha evvel belirledikleri vadede karşılayabilecekleri çözümleri faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde sunuyoruz.

Kuveyt Türk’ün fon tarafında rolü nedir?

Kuveyt Türk olarak kullandırılan fonlarda katılım bankacılığı pazar payımız 2018’in ilk yarıyılı itibarıyla yüzde 35,5 seviyesinde gerçekleşirken, bankacılık sektörü pazar payımız ise yüzde 1,87 seviyesine ulaştı.