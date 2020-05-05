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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:59:42 -
Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, nisanda TÜFE bazında 4,03 puan azalarak 68,88'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisan ayında bir önceki aya kıyasla 4,03 puan azalışla 68,88'e indi. Endeks, Mart 2020'de 72,91 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 2,93 puan azalarak 78,81'den 75,88'e geriledi.

Türk lirasının değeri, nisan ayında 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 3,86 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,91 puan azaldı.

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