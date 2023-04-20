Redmond Beşiktaş'taki geleceğini.... Bakın kime bıraktı! Çok büyük risk...

Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu performansla hafızalara kazınan Nathan Redmond, Beşiktaş'taki geleceğini hamile eşinin ellerine bıraktı. Başarılı hücumcunun, haziran ayında doğum yapması beklenen eşi Blaise'in isteğine göre kalıp kalmayacağı belli olacak.

Beşiktaş'ta son dönemde performansını artıran Nathan Redmond için teknik direktör Şenol Güneş kararını vermişti. Başarılı futbolcu ise, haziran ayında doğum yapacak olan eşi Blaise'in isteğine göre hareket edecek.

İngiliz ekibi Southampton'dan ücretsiz olarak transfer edilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan İngiliz oyuncunun Premier Lig'e dönmek istediği bilinse de Beşiktaş cephesi bu konuda deneyimli oyuncuyu ikna etti.

Önümüzdeki haziran ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan Blaise Redmond, hayatına nerede devam edeceğine henüz karar vermedi. Başarılı oyuncu da bu konuda eşinin kararını bekliyor. Redmond, eşinin İstanbul'da kalmak istemesi halinde yeni sözleşmeyi kabul edecek.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 25 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli kanat, bu maçlarda 5 gol, 6 asiste imza attı.

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