  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hastalanıp yatağa düşen ateist Celal: İnşallah çabuk geçer

Çıkan kararla mat oldular! ABD mandacısı CHP+İP kafası kaybetti

İngilizlerden büyük itiraf! 'Bölgesel güç olmak isteyen Türkiye, hedefine...'

Konutu tahtından etti! Deprem sonrası talep patladı

Türkiye şehidine veda etti

Araç sahipleri: MTV fiyatlarına ilişkin açıklama yapıldı! Son sonucu belli oldu! İşte son durum

İşte Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketinin sonucu! Son 10 gündeki değişim olay oldu

Akaryakıt fiyatlarına bomba indirim! Araç sahipleri bayramı gerçekten yaşayacak

Bulgaristan hükümeti Ukrayna'dan: Buğday, ayçiçeği yağı, mısır, bal, süt, ceviz..! 20 tahıl türünün ithalatını yasakladı

Abdulkadir Selvi çılgına döndü! Bu kadar acemilik olmaz
Spor Redmond Beşiktaş'taki geleceğini.... Bakın kime bıraktı! Çok büyük risk...
Spor

Redmond Beşiktaş'taki geleceğini.... Bakın kime bıraktı! Çok büyük risk...

Yeniakit Publisher
2023-04-20 16:30:00 - 2023-04-20 16:32:46
Redmond Beşiktaş'taki geleceğini.... Bakın kime bıraktı! Çok büyük risk...

Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu performansla hafızalara kazınan herkes tarafından tanınan Nathan Redmond, Beşiktaş'taki geleceğini hamile eşinin ellerine bıraktı. Başarılı hücumcunun, haziran ayında doğum yapması beklenen eşi Blaise'in isteğine göre kalıp kalmayacağı belli olacak. Bazı futbol yorumcuları bu durumun bir risk olabilir değerlendirmesinde bulundular!

Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu performansla hafızalara kazınan Nathan Redmond, Beşiktaş'taki geleceğini hamile eşinin ellerine bıraktı. Başarılı hücumcunun, haziran ayında doğum yapması beklenen eşi Blaise'in isteğine göre kalıp kalmayacağı belli olacak.

Beşiktaş'ta son dönemde performansını artıran Nathan Redmond için teknik direktör Şenol Güneş kararını vermişti. Başarılı futbolcu ise, haziran ayında doğum yapacak olan eşi Blaise'in isteğine göre hareket edecek.

İngiliz ekibi Southampton'dan ücretsiz olarak transfer edilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan İngiliz oyuncunun Premier Lig'e dönmek istediği bilinse de Beşiktaş cephesi bu konuda deneyimli oyuncuyu ikna etti.

Önümüzdeki haziran ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan Blaise Redmond, hayatına nerede devam edeceğine henüz karar vermedi. Başarılı oyuncu da bu konuda eşinin kararını bekliyor. Redmond, eşinin İstanbul'da kalmak istemesi halinde yeni sözleşmeyi kabul edecek.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 25 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli kanat, bu maçlarda 5 gol, 6 asiste imza attı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23