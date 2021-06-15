Reddit çılgınlığında yeni odak! Kenevir hisseleri patladı

Yakın zamanda rakip şirket Aphria ile birleşen kenevir şirketi Tilray’in hisse fiyatları son dönemde Reddit üzerinden organize olan bireysel yatırımcıların ilgisiyle birlikte yükselişe geçti. Kenevir hisselerinin destekçileri ABD’de giderek daha fazla eyaletin kenevir kullanımını yasallaştırmasıyla birlikte, kenevir kullanımının tüm ülkede yasallaştığı bir senaryonun hayalini kuruyor.

Ancak bu ihtimalin kısa vadede gerçekleşmesi güç görünüyor. Tilray hisseleri bu yıl %130 artış gösterdi. Bu rakam ise şirketin rakipleri Canopy Growth ve Cronos gibi sırasıyla tüketici ürünleri devleri Constellation Brands ve Altria tarafından desteklenen şirketlerin yükselişlerinin oldukça ilerisinde. Açığa satışçıların hedefinde ise Tilray var. Redditçiler de açığa satışçıları memnuniyetle sıkıştırıyor.

Açığa satışçılar şirketin hisselerini ödünç alıyor ve daha sonra daha düşük bir fiyattan alım yapma beklentisiyle satıyor. Bir hisse aniden yükselişe geçtiğinde, açığa satışçılar devasa kayıplarla karşılaşmamak için hisseleri geri almak zorunda kalıyor. Bu durum ise AMC, GameStop ve Redditçilerin bu yıl hedef aldığı diğer hisselerde son dönemde görülen fiyat artışlarının ardındaki en büyük neden.

Geçtiğimiz hafta bir Reddit kullanıcısı Tilray’in “bir hareket” olduğunu yazdı ve şirketin “inanılmaz istatistikleri” olduğunu ve sosyal medya kullanıcıları için “AMC’ye rakip olmaya değer” bir şirket olarak göründüğünü söyledi. Yine de CNN’in haberine göre, bu sefer Redditçiler ve açığa satışçılar arasındaki savaşta, açığa satışçılar bir nebze de olsa kontrolü elinde tutuyor.

borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Tilray hisselerinde %6’lık bir yükselişin ardından, hisse fiyatları ilerleyen üç işlem gününde düşüş gösterdi. Ancak bazı destekçiler son dönemde görülen düşüşle umudunu yitirmedi. Bir Reddit kullanıcısı sitenin Tilray ile ilgisi sayfasına aşığa satışçıları hedef alarak şunları yazdı: “Ayılar için kenevir hisseleri: Bir yere gitmiyorum.”

Kullanıcının yazısında aynı zamanda diğer kenevir üreticileri Aurora ve Sundial Growers da yer aldı. Kullanıcı yazısına Leonardo DiCaprio’nun oynadığı Para Avcısı isimli filmden, karakterin çalışanlarına yaptığı ilham verici konuşmanın videosunu da ekledi. Reddit topluluğu aynı zamanda Tilray CEO’SU Irwin Simon’ın desteklerinin farkında olmasını da memnuniyetle karşılıyor.

Geçtiğimiz hafta CNBC’ye verdiği röportajda Simon bireysel yatırımcıların şirketin hisselerine olan ilgisi konusunda, “onları hissedarlarımız arasında görmek harika” dedi. Bir yorumcu geçtiğimiz hafta Simon için Reddit’in en büyük iltifatlarından biri olan “pırlanta” ifadesini kullandı. Kullanıcı Simon hakkında, “küresel bir yeşil dev yaratmak istiyor” dedi ve şirketin hisselerinin yatırımcılarını karlılığa götüreceğini söyledi.

Mesajında, “bu şirketin sağlam ve güçlü bir küresel marka olarak gerçekten bir roket gibi yükselme şansı var” dedi. Yine de Tilray’e sadakatle bağlı olanlar Wall Street yatırımcılarını şirketin hisselerine yatırım yapmaya ikna etme konusunda zorluk yaşayabilir. Hisseyi inceleyen analistler ise getiri potansiyeli konusunda ılımlı. Yalnızca dört analist Tilray hisselerine ‘al’ tavsiyesi verirken, 13 analist ‘tut’ ve bir analist ‘sat’ dedi. Dahası ortak görüş hedef fiyatının yaklaşık 19 dolar olduğunu söylüyor ve şirketin hisseleri bu eşikte seyrediyor.