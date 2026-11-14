Red Bull Sporcusu Berke Dikişcioğlu Japonya’da Olimpiyat Kotası için Yarışacak

Red Bull sporcusu Berke Dikişcioğlu, Dünya Kaykay Turu kapsamında Japonya’nın Utsonomiya şehrinde 16-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek yarışmada, 2028 Los Angeles Olimpiyatları kotası için dünyanın en iyi kaykaycılarıyla mücadele edecek.

Milli sporcu, World Skateboarding Tour Street 2026 Utsunomiya etabında ilk 44’e girmesi halinde olimpiyatlarda yarışan ilk Türk kaykay sporcusu olma yolunda önemli bir adım atacak. Red Bull sporcusu Berke Dikişcioğlu, Japonya’da 16-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda erkekler sokak disiplininde piste çıkacak. Milli sporcu, Utsunomiya’daki organizasyonda, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’na katılım bileti için 120’i aşkın sporcu arasından ilk 44’e girme mücadelesi verecek.

Organizasyon, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’na uzanan eleme sürecinde dünya sıralaması için önemli puanlar kazandıracak. Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden ilk kaykay sporcusu olmak isteyen Red Bull sporcusu, Japonya’da elde edeceği sonuçla bu hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Dikişcioğlu: “Hedefim Olimpiyatlarda Yarışan İlk Türk Kaykaycı Olmak” Son üç yılın Türkiye şampiyonu olan Red Bull sporcusu Berke Dikişcioğlu, Japonya’da en iyi performansını sergilemeye odaklandığını belirtti. Dikişcioğlu, “Dünyanın en iyi kaykaycılarıyla aynı parkurda yarışmak beni her zaman daha da motive ediyor.

Japonya, kaykay kültürünün en güçlü olduğu ülkelerden biri. Orada Türkiye’yi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Hedefim, Los Angeles 2028 yolunda dünya sıralamasında önemli puanlar toplamak ve olimpiyatlarda yarışan ilk Türk kaykaycı olma hayalimi gerçeğe dönüştürmek” ifadelerini kullandı. Berke Dikişcioğlu Hakkında Berke Dikişcioğlu, profesyonel kaykay kariyerine 2015 yılında başladı. Türkiye’nin en başarılı kaykay sporcuları arasında yer alan Dikişcioğlu, Sokak Disiplini kategorisinde üst üste üç kez Türkiye Şampiyonu oldu. Berke, 2021 yılında Red Bull sporcusu oldu.

{galleryalbum id:183447 slug:'bakan-ersoy-kultur-ve-turizm-bakanliginin-2027-yili-butcesini-sundu'}