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Red Bull Reign’de Bursa şampiyonu belli oldu

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda yeni sezon üçüncü eleme turnuvası Bursa PodyumPark’ta gerçekleştirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 14:28
Red Bull Reign’de Bursa şampiyonu belli oldu

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda yeni sezon üçüncü eleme turnuvası Bursa PodyumPark’ta gerçekleştirildi. Beş eleme turnuvasının üçüncüsü olan meydan okumada, Petkimspor Bursa elemelerinin şampiyonu oldu.



Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda üçüncü eleme turnuvası da tamamlandı. Turnuvanın 5 elemesinden üçüncüsü olan Bursa elemesinde takımlar birbirlerine meydan okurken, rakiplerini geride bırakmayı başaran Petkimspor finalde Tarhana Gang takımını 21-7 yenerek Bursa elemesinin şampiyonu oldu.



Türkiye Finali 20 Temmuz’da


TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda beş eleme turnuvasından dördüncüsü 8-10 Temmuz tarihlerinde Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’ndaki elemeleri geçerek Türkiye Finali’ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, Red Bull’un internet adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabilir.



3x3 hakkında bilinmeyenler


Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır. 3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur’da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:28
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