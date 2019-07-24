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Red Bull Neymar Jr's Five'ta dünya şampiyonu Macaristan

Türkiye'nin başarılı bir başlangıç yapmasına rağmen grup aşamasında elendiği dünya finalinde, İspanya'yı 2-0 yenen Macaristan, turnuvayı şampiyon tamamladı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:04
Red Bull Neymar Jr's Five'ta dünya şampiyonu Macaristan

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ta karma takımlarda dünya şampiyonu Macaristan oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, geçmişte mahalle aralarında oynanan sokak futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için dünyanın dört bir yanında Red Bull tarafından düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta dünya şampiyonları belli oldu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülkede yapılan elemelerde ülke şampiyonu olan takımlar Brezilya'nın Praia Grande şehrinde dünya şampiyonu olmak için karşılaştı. Karma takımlar finalinde İspanya’yı 2-0 yenen Macaristan, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kadınlarda ise şampiyon, finalde Japonya'yı 1-0 ile geçen Slovakya oldu.

Bu yıl Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Finali'nde şampiyon olarak Brezilya'ya gitme hakkını kazanan ETÜ SBF takımı, İtalya, Kanada, Katar ve Ukrayna'nın bulunduğu B grubunda mücadele etti.

Red Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Şampiyonu ETÜ SBF, grubun ilk karşılaşmasında Kanada'yı 5-0 yenerek turnuvaya çok iyi başlasa da finallere grup aşamasında veda etti.


- "Türkiye’yi burada temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen ETÜ SBF takım kaptanı Rıdvan Palabıyık, böyle bir turnuvada yer almanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her anını özlemle hatırlayacağız. Türkiye’yi burada temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. İsteğimiz sonuçları alamasak da Neymar Jr ile tanışma fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz. Müthiş bir histi ancak biz Neymar Jr'ın yanına şampiyon olarak çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu yüzden gelecek sene tekrar Türkiye şampiyonu olup Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’ne katılmak istiyoruz’"

Sakatlıktan sahalara kendi adını taşıyan turnuvayla dönen Neymar Jr da "Bugün burada oynanan futbol seviyesi inanılmazdı. Bu rekabet bana küçüklüğümde sokakta oynadığım üçe üç, beşe beş maçları hatırlattı." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:04
  1. Macaristan
  2. Red Bull Neymar Jr's Five

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