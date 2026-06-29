  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin'den dikkat çeken savaş açıklaması! Yeni öneriler sunuldu Duran'dan siyonist katillere tepki! “Tek kelimeyle ikiyüzlülük” Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu Afganistan sınırında saldırı! Kara operasyonu düzenlediler Katil sürüsü çekildi! Sivillere ateş açtılar ABD ile İran arasındaki barış rafa kalktı Dışişleri'nden İsrail’in Ermeni iftirasına tepki: Türkiye'ye iftira atarak kurtulamazsınız! Soykırımcısınız, hesap vereceksiniz! Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor Dünya Kupası'ndan elendiler! O ülkenin devlet başkanı milli takım için soruşturma başlatılmasını istedi Solcular, ekonomistler o işler öyle boş lafla olmuyor! Al sana üretim: Elektrikte üretim tüketimi, ihracat ithalatı geçti
Teknoloji Red Bull Login’e GTA 6 ve Clair Obscur: Expedition 33 Damga Vurdu
Teknoloji

Red Bull Login’e GTA 6 ve Clair Obscur: Expedition 33 Damga Vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Red Bull Login’e GTA 6 ve Clair Obscur: Expedition 33 Damga Vurdu

Türkiye’nin oyun dünyasına yön veren içerik üreticileri ve oyuncu toplulukları, Red Bull Login’de bir araya geldi. 28 Haziran Pazar günü Paribu Art’ta gerçekleşen etkinlikte, binlerce kişinin katılımıyla yılın en iyi oyunu Clair Obscur: Expedition 33 seçilirken, çıkışı en beklenen oyun GTA 6, en beklentileri karşılamayan oyun ise Dankey Kong Bonanza oldu.

Türkiye’nin oyun dünyasına yön veren içerik üreticileri ve oyuncu toplulukları, Red Bull Login’de bir araya geldi. 28 Haziran Pazar günü Paribu Art’ta gerçekleşen etkinlikte, binlerce kişinin katılımıyla yılın en iyi oyunu Clair Obscur: Expedition 33 seçilirken, çıkışı en beklenen oyun GTA 6, en beklentileri karşılamayan oyun ise Dankey Kong Bonanza oldu.

Türkiye’de gaming dünyasının en yakından takip edilen isimlerini aynı sahnede buluşturan Red Bull Login, bu yıl da binlerce oyun tutkununa 28 Haziran Pazar günü Terminal Kadıköy’de yer alan Paribu Art’ta unutulmaz bir deneyim sundu. Oyun dünyasına dair güncel gelişmelerin, toplulukların öne çıkardığı yapımların ve yılın dikkat çeken oyunlarının konuşulduğu etkinlikte, izleyiciler de oylamalara katıldı. Red Bull Login’de, oyun dünyasının farklı türlerinden seçilen 32 oyun eleme usulü bir turnuva formatında karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri ve binlerce katılımcının oyları sonucunda “Yılın En İyi Oyunu” Clair Obscur: Expedition 33 seçilirken, “çıkışı en beklenen oyun” ise GTA 6 oldu.

2026 yılının “en overrated oyunu” da Dankey Kong Bonanza oldu. Etkinliğin ev sahipliğini Türkiye’nin en çok takip edilen oyun yayıncılarından Enis Kirazoğlu üstlenirken, programın sunuculuğunu içerik üreticisi Limonify gerçekleştirdi. Oyun dünyasının farklı alanlarında içerikleriyle öne çıkan, ⁠Orhun Kayaalp, Dost Kayaoğlu, ⁠Batu Bozkan, ⁠Efe Uygaç, ⁠Ege Arseven, ⁠Ersin Kılıç, ⁠Selin Yoko, Gürkan Gürak, ⁠Gül Gürak, ⁠Faruk Akıncı ise jüri koltuğunda yer aldı. İtopya’nın destekleriyle gerçekleşen Red Bull Login, oyun kültürünü yalnızca ekranlardan değil, toplulukların ortak deneyimlerinden beslenen bir alan olarak ele aldı. Katılımcılar gün boyunca hem oyun dünyasının sevilen isimleriyle bir araya gelme hem de canlı oylamalar aracılığıyla etkinliğin akışına doğrudan katkı sunma fırsatı yakaladı.

Etkinlik programı ve detaylar için Red Bull Login adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Bakan Nuri Ersoy'dan Aspendos müjdesi...Tarihi keşif!
Bakan Nuri Ersoy'dan Aspendos müjdesi...Tarihi keşif!

Kültür Sanat

Bakan Nuri Ersoy'dan Aspendos müjdesi...Tarihi keşif!

Bakan Ersoy Sirkeci Gar Sahası’ndaki dönüşümü ilk kez paylaştı! Tarihî Sirkeci Garı Yaşayan Kültür Adası’na dönüşecek
Bakan Ersoy Sirkeci Gar Sahası’ndaki dönüşümü ilk kez paylaştı! Tarihî Sirkeci Garı Yaşayan Kültür Adası’na dönüşecek

Kültür Sanat

Bakan Ersoy Sirkeci Gar Sahası’ndaki dönüşümü ilk kez paylaştı! Tarihî Sirkeci Garı Yaşayan Kültür Adası’na dönüşecek

Bakan Ersoy: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim ve teknolojide özgüven yeniden inşa edildi...
Bakan Ersoy: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim ve teknolojide özgüven yeniden inşa edildi...

Kültür Sanat

Bakan Ersoy: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim ve teknolojide özgüven yeniden inşa edildi...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23