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İSLAM 29 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

29 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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29 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (29 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٨٥) اِنَّ الَّذٖي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَـرَٓادُّكَ اِلٰى مَعَادٍؕ قُلْ رَبّٖٓي اَعْلَمُ مَنْ جَٓاءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فٖي ضَلَالٍ مُبٖينٍ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(85) Kur’an’ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki: “Kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi rabbim bilir.”

(Kasas Suresi, 28/85)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Bu âyetin, hicret esnasında Mekke ile Medine arasında Cuhfe denilen yerde indiği rivayet edilmiştir (Şevkânî, IV, 184). “Allah, elbette seni yine dönülecek yere tekrar gönderecektir” ifadesi, müşrikler tarafından zulme mâruz kaldığı için Mekke’den hicret eden Hz. Peygamber’in bir gün zaferle tekrar oraya döneceğinin bir işaretidir. “Döndürülecek yer” ifadesi “ölüm, cennet, âhirette en yüksek makam” olarak da yorumlanmıştır (Taberî, XX, 123-126; Şevkânî, IV, 184).

Âyetin, âhiret mükâfatı yanında dünyaya dönük bir işareti de vardır. Kur’an sayesinde Hz. Peygamber ve ona inananlar, onu izleyenler, Allah’ın murat ettiği sona, fıtratın imkân verdiği kemale ulaşacaklardır. Metinden de anlaşılacağı üzere âyetin son bölümü, Hz. Peygamber ile tartışan ve “Sen apaçık bir sapkınlık içindesin” şeklinde sözler sarfeden müşriklere cevap olarak inmiştir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 249

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri, dolunay gibi parlak olacak. Onların ardından gireceklerin yüzleri, gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak. Orada insanlar ne küçük ne büyük abdest bozarlar ve ne de tükürüp sümkürürler.

Onların tarakları altındandır. Kokuları misk gibidir. Buhurdanlıklarında tüten hoş koku, cennetin hoş kokulu ağacındandır. Eşleri hurilerdir.

Cennetliklerin hepsi de babaları Âdem’in şeklinde yaratılmış olup boyları altmış arşındır.”

Kaynak: Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Enbiyâ 1; Müslim, Cennet 15


GÜNÜN SÖZÜ:



GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

1
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Yorumlar

Mehmet

Günün ayet ve hadisi hepimizi maneviyatımızla besliyor. Kasas Suresi'nin bu ayeti Hz. Peygamber'in mücadelesini, Allah'ın yardımını ve her zaman doğru yolda ilerlemeyi hatırlatıyor. Cennete dair hadis bize ulaşacak olan cennetliklerin mutluluğu ve huzuru anlatıyor. Bizim de bu güzel mükafat için yolumuzu İslam'ın çizdiği yoldan yürütmemiz gerekiyor, Allah'a ve Peygamberimize itaat ederek hayatımızı yaşayalım.
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