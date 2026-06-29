GSB Spor Okulları başladı: Binlerce genç sahaya indi

Türkiye Taekwondo Federasyonumuzun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası, 40 ilimizden yaklaşık 2 bin 250 sporcu, antrenör, idareci ve sporcu velisinin katılımıyla ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu önemli organizasyonun ilimizde düzenleniyor olması, Sivas'ın spor altyapısına ve organizasyon kabiliyetine duyulan güvenin en güzel göstergelerinden biridir. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, centilmenliğin ve dostluğun ön planda olduğu güzel bir organizasyon geçirmelerini temenni ediyorum. En büyük arzumuz; çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması, milli ve manevi değerlerine bağlı, sağlıklı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesidir. Belki de bugün spor okullarımızda ilk adımlarını atan çocuklarımız arasından geleceğin milli sporcuları, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Bu nedenle tüm ailelerimize seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı sporla buluşturalım. Onların yeteneklerini keşfetmelerine, hayallerine ulaşmalarına hep birlikte destek olalım." dedi.