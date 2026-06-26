Bakan Ersoy: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim ve teknolojide özgüven yeniden inşa edildi...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Takiyyüddîn Râsıd’ın doğumunun 500. yılı dolayısıyla açılan “Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri” sergisinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 24 yılda Türkiye’nin tarihinden güç alan özgüvenini yeniden kazandığını ve bilim ile teknoloji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.