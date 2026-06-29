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Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

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AA Giriş Tarihi:

Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, dün 165 bin 473 yolcuya hizmet vererek, tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

#1
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da okulların kapanmasıyla başlayan yaz tatili hareketliliği, ISG'de tarihi bir yoğunluğu beraberinde getirdi.

#2
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

Buna göre, Türkiye ve Avrupa'nın en yoğun havacılık merkezlerinden olan ISG, dün yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek günlük performansına ulaştı.

#3
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

Havalimanında gün boyunca toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken, 165 bin 473 yolcuya hizmet verildi.

#4
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

Okul tatilinin başlamasıyla iç ve dış hatlarda artan seyahat talebi, hafta sonu boyunca havalimanı operasyonlarına yansıdı.

#5
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

Tatil planları, şehirler arası hareketlilik, yurt dışı seyahatleri ve İstanbul'un küresel ölçekte artan turizm potansiyeli, ISG'de yoğun ancak planlı operasyon sürecini beraberinde getirdi.

#6
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

ISG'de 28 Haziran'da kaydedilen performans, genişleyen uçuş ağı, artan yolcu kapasitesi ve operasyonel altyapısıyla bölgesel hava ulaşımındaki stratejik konumunu ortaya koydu.

#7
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

Rekor seviyeye ulaşan yolcu ve uçuş trafiği, havalimanı meydan otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG'nin koordinasyonunda yürütülen kapsamlı operasyonel planlama doğrultusunda yönetildi.

#8
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

HEAŞ, hava trafik kontrol hizmetleri, apron yönetimi, pist ve meydan operasyonlarıyla saha emniyetine yönelik süreçleri koordine ederken, ISG ekipleri de terminal tarafında yolcu akışı, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu konforuna ilişkin süreçlerde hizmet sundu.

#9
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

Yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı günde, meydan ve terminal ekiplerinin eş zamanlı çalışmasıyla operasyonel süreklilik korunurken, yolcuların seyahat sürecinin güvenli ve düzenli şekilde ilerlemesi sağlandı.

#10
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

"Şehrin Havalimanı" olarak konumlanan ISG, merkezi konumu, hava yolu işbirlikleri, destinasyon ağı ve yolcu odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye'nin sivil havacılık hedeflerine katkı sunmayı sürdürüyor.

#11
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı zirveyi sevdi Tarihi rekor kırdı

Tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşan ISG, İstanbul'un dünyaya açılan önemli kapılarından biri olarak bölgesel ve küresel hava ulaşımındaki stratejik rolünü güçlendiriyor.

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