Türkiye'den Suudi Arabistan'a başsağlığı mesajı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Ras Tanura şehrinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Türkiye, Suudi Arabistan’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Ras Tanura şehrinde meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ras Tanura şehrinde dün meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.