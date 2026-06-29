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Gündem Türkiye'den Suudi Arabistan'a başsağlığı mesajı
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a başsağlığı mesajı

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Türkiye'den Suudi Arabistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Ras Tanura şehrinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Türkiye, Suudi Arabistan’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ras Tanura şehrinde meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ras Tanura şehrinde dün meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yorumlar

Mehmet

Ras Tanura şehrinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu acı olayda yanlarında duran kardeş ülke Suudi Arabistan halkına da başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Umarım Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki dostane ilişkiler bundan sonra daha da güçlenir ve iş birliğimiz yeni alanlarda gelişir.
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