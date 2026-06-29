Bakanlık yeni düzenlemeyi duyurdu: Ankara–Sivas YHT hattına ek sefer ayarı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz tatili yoğunluğu ve okulların açılış dönemi nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nda ek sefer müjdesi verdi. 3 Temmuz ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında yürürlüğe girecek olan yeni planlamayla birlikte hattın yolcu kapasitesi tam 36 bin 168 kişi artırılacak. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri karşılıklı olarak işletilecek ilave seferler sayesinde hem seyahat konforu en üst düzeye çıkarılacak hem de vatandaşların bilet bulma sıkıntısı tamamen çözülecek.