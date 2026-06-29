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Dünya Afganistan sınırında saldırı! Kara operasyonu düzenlediler
Dünya

Afganistan sınırında saldırı! Kara operasyonu düzenlediler

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Afganistan sınırında saldırı! Kara operasyonu düzenlediler

Pakistan, Afganistan sınırındaki bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonun son dönemde artan saldırıların ardından istihbarata dayalı olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Pakistan, Afganistan sınırındaki bölgelerde güvenlik operasyonu düzenlediğini açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarar, operasyon kapsamında militanlara ait üç hedefin ve buralarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmatın imha edildiği bilgisini verdi.

Pakistan'ın bölgedeki barış ve istikrarı muhafaza etmek için her daim çaba gösterdiğini ifade eden Tarar, "yabancı güçlerin desteklediği terör tehdidini ortadan kaldırmak" için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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Yorumlar

Ahmet

Pakistan, hem ülkesinin hem de İslam dünyasının güvenliğini tehdit eden teröristleri ortadan kaldırmak için her zaman çalışmaktadır. Bu operasyon sonucunda 29 militan etkisiz hale getirilmiş ve yabancı güçlerin desteklediği terör tehdidine karşı mücadelede önemli bir adım atılmış. Pakistan Başbakanı Şerif'in İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı ağırlama kararı da bölgedeki istikrar için atılan önemli adımlardan biridir. İslam dünyasının en zor zamanlarında bile birbirini destekleyen ülkeler olması gerekir ve bu tür operasyonlar terörizmle mücadelede büyük önem taşımaktadır. Allah bu mücadelede Pakistan'ı korusun.
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