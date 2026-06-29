Afganistan sınırında saldırı! Kara operasyonu düzenlediler

Pakistan, Afganistan sınırındaki bölgelerde güvenlik operasyonu düzenlediğini açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarar, operasyon kapsamında militanlara ait üç hedefin ve buralarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmatın imha edildiği bilgisini verdi.

Pakistan'ın bölgedeki barış ve istikrarı muhafaza etmek için her daim çaba gösterdiğini ifade eden Tarar, "yabancı güçlerin desteklediği terör tehdidini ortadan kaldırmak" için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.