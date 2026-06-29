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Gündem Duran'dan siyonist katillere tepki! “Tek kelimeyle ikiyüzlülük”
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Duran'dan siyonist katillere tepki! “Tek kelimeyle ikiyüzlülük”

Yeniakit Publisher
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Duran'dan siyonist katillere tepki! "Tek kelimeyle ikiyüzlülük"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına sert tepki gösterdi. Duran, İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir araç olarak kullanmaya çalıştığını belirterek, “Tek kelimeyle ikiyüzlülüktür” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepki gösterdi.

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Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

"Bebek, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivili gözlerini kırpmadan katlederek 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin, tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür." görüşünü aktaran Duran, şunları kaydetti:

"İsrail'in 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışavurumudur.

Ahlaki ve tarihi yükümlülüklerden bahsedenlerin, bugün hastaneleri, okulları, ibadethaneleri ve mülteci kamplarını aralıksız bombalayan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir yapı olması insanlık tarihinin gördüğü en büyük ironidir. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur."

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Yorumlar

Mehmet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Bey'in İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına yönelik aldığı karar karşısında gösterdiği tepki, haklı ve yerinde. İsrail, Filistin halkına zulmünü örtbas etmek için geçmişte yaşanmış olan olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. İsrail'in Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yok. Onlar uluslararası hukuku ayaklar altına alan, soykırım suçuyla yargılanabilen bir yapı. Duran Bey'in İsrail'e karşı sert tavrı ve Türkiye'nin haklı duruşunu savunması bizi gururlandırıyor.
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