Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu

İstanbul Barosu’nun Beyoğlu’ndaki hizmet binasına asılan LGBT temalı pankart, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Baro yönetimi, pankartın görüntüsünü resmi sosyal medya hesabından “Onur Haftası” mesajıyla paylaştı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar baronun bu adımını desteklerken, çok sayıda kullanıcı ise meslek örgütünün böyle bir konuda taraf olması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

BARO BİNASINA DEV PANKART ASILDI

İstanbul Barosu’nun Beyoğlu’ndaki hizmet binasının cephesine LGBT temalı büyük bir pankart asıldı.

Baronun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem olurken, görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ

Paylaşımın ardından çok sayıda vatandaş, İstanbul Barosu’nun tüm avukatları temsil eden kurumsal bir yapı olduğunu belirterek kararı eleştirdi.

Tepki gösteren kullanıcılar, baronun asli görevinin hukuk, adalet ve mesleki temsil olduğunu savunarak, kurumun tartışmalı toplumsal başlıklarda sembolik mesajlar vermesinin doğru olmadığını ifade etti.

“KURUMSAL TARAFSIZLIK” ELEŞTİRİSİ

Eleştirilerin merkezinde, baronun kurumsal tarafsızlığına ilişkin tartışmalar yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, İstanbul Barosu’nun belirli bir görüş veya toplumsal hareket üzerinden açıklama yapmasının meslek örgütünün kapsayıcı niteliğine zarar verdiğini ileri sürdü.

BARO YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Tepki gösteren vatandaşlar, baro yönetimini hukuk devleti, savunma hakkı ve avukatların mesleki sorunları gibi alanlara odaklanmaya çağırdı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, meslek kuruluşlarının toplumu ayrıştıran tartışmaların merkezinde değil, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için çalışması gerektiği vurgulandı.

TARTIŞMA SÜRÜYOR

İstanbul Barosu’nun pankartlı paylaşımı, sosyal medyada destek ve eleştiri mesajlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Yaşanan tartışma, meslek örgütlerinin toplumsal ve ideolojik konularda nasıl bir pozisyon alması gerektiğine ilişkin daha geniş bir tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı.