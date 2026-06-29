  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti Siyonist katiller destekçilerini kaybediyor! Yaptıkları bardağı taşırdı Türkiye'den Suudi Arabistan'a başsağlığı mesajı Putin'den dikkat çeken savaş açıklaması! Yeni öneriler sunuldu Duran'dan siyonist katillere tepki! “Tek kelimeyle ikiyüzlülük” Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu Afganistan sınırında saldırı! Kara operasyonu düzenlediler Katil sürüsü çekildi! Sivillere ateş açtılar ABD ile İran arasındaki barış rafa kalktı Dışişleri'nden İsrail’in Ermeni iftirasına tepki: Türkiye'ye iftira atarak kurtulamazsınız! Soykırımcısınız, hesap vereceksiniz!
Spor Kocaelispor’da yaprak dökümü
Spor

Kocaelispor’da yaprak dökümü

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kocaelispor’da yaprak dökümü

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdığını duyrudu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut." ifadelerine yer verildi.

Tunalı, 2025-2026 sezonunu Serikspor'da kiralık olarak geçirmişti.

KOCAELİ 1. AİLE MAHKEMESİ
KOCAELİ 1. AİLE MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

KOCAELİ 1. AİLE MAHKEMESİ

Kocaeli’nin geleceği metre metre yazılıyor
Kocaeli’nin geleceği metre metre yazılıyor

Aktüel

Kocaeli’nin geleceği metre metre yazılıyor

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!

Gündem

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23