"Red Bull Dance Your Style" yarışmacılarının öyküsü belgesel oldu

İSTANBUL (AA) - Hip hop, popping, house dahil birçok sokak dansı stilini bünyesinde barındıran dans yarışması "Red Bull Dance Your Style" dansçıların öyküsü, "Through the Eyes Of" isimli belgesele konu olarak Redbull.com adresinde yerini aldı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, "Red Bull Dance Your Style" sahnesinden geçen birçok isim, başarıya uzanan bir yolculuğa çıkıyor.

Dansın gelecek sahnesinde yıldız isimlerin keşfedilmesinde rol oynayan yarışmanın önceki konukları olan İtalyan dansçılar Tonini ile Sheba'nın hikayesi, "Through the Eyes of" isimli belgeselde aktarıldı.

Üç bölümden oluşan seride ilk iki bölümde dansçıların öyküsüne yer verilirken, son bölümde ise DJ Ake'nin hazırlık süreci işlendi.

Dans sahnesinden geçen isimlerin hikayesini aktaran 1 sezonluk serinin, geleceğin dansçılarına ilham olması hedeflenirken, seriye Türkçe altyazılı olarak "https://www.redbull.com/tr-tr/shows/through-the-eyes-of" adresinden erişilebiliyor.





- Oylama 13 Aralık'a dek sürecek





Verilen bilgiye göre, dünyanın en iyi sokak dansçılarının belirlenmesinde rol oynayan yarışma, bu yıl "Red Bull Dance Your Style Challenge" adıyla TikTok üzerinden ilk kez online olarak düzenlendi.

Dünya çapında binlerce kişi 15 Kasım'a kadar başvurularını gerçekleştirirken, dünyaca ünlü isimler, Alman hiphop dansçısı Magilla olarak bilinen Majid Kessab, ABD'li dansçı Leon "Kida The Great" Burns ve Japon dansçı Ibuki Imata, elemeler için çalışmalara başladı.

Yarışmanın jüri kadrosu, başvurular arasından finale kalan 8 ismi seçti. 13 Aralık'a kadar Red Bull Dance TikTok hesabında devam eden oylamada, kazananı ise seyircinin oyları belirleyecek.

Kazanan kişi, 2021'de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde yarışma şansı yakalayacak.