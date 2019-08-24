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Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi

- Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde düzenlenen uçurum dalışı yarışlarında kadınlarda Avustralyalı Rhiannan Iffland, erkeklerde Romanyalı Constantin Popovici birinci oldu

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:03
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi


MOSTAR (AA) - Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi kapsamında Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde düzenlenen uçurum dalışı yarışlarında, kadınlarda birinciliği Avustralyalı Rhiannan Iffland, erkeklerde Romanyalı Constantin Popovici aldı.

Sezonun altıncı ayağında tarihi Mostar Köprüsü'ne konuk olan dünyaca ünlü 14 erkek ve 10 kadın sporcu, zümrüt yeşili Neretva Nehri üzerinde nefes kesici atlayışlar gerçekleştirerek, binlerce izleyiciye adeta görsel şölen yaşattı.

Erkekler için bu yıl 11'incisi, kadınlar için ise 6'ncısı düzenlenen yarışma kapsamında Mostar Köprüsü üzerinde erkekler için 27 metre, kadınlar için 21 metre yüksekliğinde iki ayrı platform kuruldu.

Tarihi Mostar Köprüsü'nde uluslararası hakemlerin değerlendirmesiyle gerçekleşen yarışmada, erkeklerde Romanyalı Popovici 448.90 puanla birincilik elde etti.

Aynı kategoride Britanyalı Gary Hunt 426,90 puanla ikinci, Meksikalı Jonathan Paredes ise 416,45 puanla üçüncü oldu.

Kadınlarda birinciliği 358,05 puanla Avustralyalı Iffland elde ederken, aynı kategoride ABD'li Eleanor Townsend Smart 288,90 puanla ikinci oldu. Kanadalı Lysanne Richard ise 284,70 puanla üçüncülüğü kazandı.

Red Bull Cliff Diving’de heyecan Mostar'ın ardından İspanya’ya taşınacak ve renkli şehir Bilbao’daki yarışla son bulacak.


- Mostar Köprüsü

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri, kültürleri birleştiren bir simge görevi de üstlendi.

Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen köprü, 9 Kasım 1993'te Bosna'daki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı oldu. Hırvat topçu birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprü, 9 Kasım'da Neretva'nın sularına gömüldü.

Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004 yılında yeniden açılarak medeniyet ve kültürleri birleştirme görevini yerine getirdi.

İnşaatı tamamlanan Mostar Köprüsü, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda devletin temsilcilerinin hazır bulunduğu bir törenle İngiltere Prensi Charles tarafından 23 Temmuz 2004'te açıldı.

Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle 2005 yılında Dünya Miras Listesi'ne eklendi.


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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:03
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