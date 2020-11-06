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Spor Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda koşacak
Spor

Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda koşacak

Red Bull Challengers, 8 Kasım'da gerçekleştirilecek maratonla hem şehre meydan okuyacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:21:17 -
Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda koşacak

İSTANBUL (AA) - Red Bull Challengers, 8 Kasım'da gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Maratonu'nda yer alacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, N Kolay İstanbul Maratonu öncesinde, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en zor parkurlarında antrenman koşuları gerçekleştiren Red Bull Challengers, maraton kapsamında kilometrelere meydan okuyacak.

Red Bull Challengers, 8 Kasım'da gerçekleştirilecek maratonla hem şehre meydan okuyacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.

Beat, No Reason Co., Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu grupları N Kolay İstanbul Maratonu'nda herkesi aktif yaşama teşvik etmek için kilometreleri kat edecek.

Verilen bilgiye göre, aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşama teşvik etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor.

Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine meydan okuyor.

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