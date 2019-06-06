Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı! Sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için SGK'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresi 21 Haziran'a kadar uzatıldı.

Sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi. SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için SGK'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

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