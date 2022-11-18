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Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak
Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 14:40:00 -
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular 18.11.2022 tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır.

İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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