Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi başvuru tarihleri belli oldu
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne başvuru tarihleri belli oldu.
Örgün eğitimle birlikte Hafızlık Projesi’nin de yer aldığı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 50 kişilik kontenjan ayrıldı. Eğitim boyunca Kur’an-ı Kerim Eğitimi ve Adab-ı Muaşeret dersleri de verilecek.
Başvuru Tarihleri
1. Sınav Başvuru Tarihi
01.04.2021-28.05.2021
2. Sınav Başvuru Tarihi
31.05.2021-11.06.2021
Sınav Tarihleri;
1 Sınav 29.05.2021 (Cumartesi)
2 Sınav 12.06.2021 (Cumartesi)
Sınav Saati: 10:00