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Spor Recep Niyaz'ın acı günü
Spor

Recep Niyaz'ın acı günü

Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Recep Niyaz’ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle doğmamış bebeğini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 13:17:00 -
Recep Niyaz'ın acı günü

Gaziantep Futbol Kulübü’nün yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Recep Niyaz, doğmamış çocuğunu kaybetti. Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı Covid-19 hastalığı sonrası karnındaki bebeğini kaybetti.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz’ın biricik eşi Betül Niyaz’ın yakalandığı Covid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz'ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir. Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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