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Spor Real Madridli futbolcu Militao koronavirüse yakalandı
Spor

Real Madridli futbolcu Militao koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:41:06 -
Real Madridli futbolcu Militao koronavirüse yakalandı

ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip koronavürüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar Kovid-19 taramasından geçti. Yalnızca 22 yaşındaki Militao'nun test sonucu pozitif çıktı.

Real Madrid, yarın sahasında Inter ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçına, Militao'dan yoksun çıkacak.

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