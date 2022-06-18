Real Madrid'in yıldızı Beşiktaş'a geliyor!

Real Madrid'in 63 milyon euroya transfer ettiği Sırp golcü Luka Jovic, Beşiktaş'a önerildi. Ünlü forvetin 1,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanabileceği belirtildi.

Ahmet Nur Çebi Süper Lig'i sallayacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Real Madrid'in 63 milyon euroya transfer ettiği golcü, Siyah-Beyazlılara önerildi. Ahmet Nur Çebi'ye yapılan teklifte ünlü forvetin 1,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanabileceği belirtildi.

Ahmet Nur Çebi'nin bir numaralı gündem maddesi forvet transferi. Wout Weghorst, Alexander Sörloth gibi isimleri radarında tutan Beşiktaş'a Süper Lig'i sallayacak bir öneri geldi. Real Madrid'in 63 milyon euroya transfer ettiği golcü, Ahmet Nur Çebi üzerinden Beşiktaş'a önerildi.

BÜYÜK TRANSFER FIRSATI

Real Madrid'in 2019-20 sezonu başında E. Frankfurt'tan tam 63 milyon euroya transfer ettiği Luka Jovic, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi. İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturan 24 yaşındaki Sırp forvet, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 6 aylığına Alman ekibine geri kiralanmıştı.

"1,5 MİLYON EUROYA SİZE KİRALAYALIM"

Luka Jovic'in 1,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a getirilebileceği menajerler tarafından Ahmet Nur Çebi'ye aktarıldı. Real Madrid ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu La Liga'da geride bıraktığımız sezonda 15 maça çıkıp 1 gol, 3 asistlik istatistik yakalamıştı.



