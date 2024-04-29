Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den şok itiraf: "Modric bana..."

İspanyol devi Real Madrid'de son oynadığı maçta gol atarak mücadeleye damga vuran ve maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, kendi durumu hakkında bilgi verip takım içinde yaşananlar konusunda da açıklamalar yaptı.

Real Madrid'in yıldızı, "Kimseye ismi ile seslenemiyorum. Luka diyemiyorum, Toni diyemiyorum kaç yaşında adamlar. Ailemizden böyle gördük. Saygısızlık ediyormuşum gibi hissediyorum. Toni abi, Modric abi diyorum. Onlar da bana abi demeye başladı o yüzden." dedi.

"MODRIC BANA ABİ DİYOR"

Candaş Tolga Işık'ın moderatörlüğündeki Kafa Sports'a röportaj veren Arda, Real Madrid takımının kendisine "Abi" şeklinde seslenmesine de açıklık getirdi. Bu durum karşısında şaşkın olduğunu belirten Arda, "Bana Arda abi diyorlar. Ben de şaşırıyorum, Modric geliyor bana abi diyor. Türkçe "abi" ne demek bilmedikleri için enteresan geliyor bana abi demeleri" dedi.